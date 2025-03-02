02 марта 2025
01 марта 2025

В Первоуральске пьяный лихач на иномарке сбил женщину. Фото, видео

В Первоуральске пьяный водитель сбил женщину на переходе, приехала скорая
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшую сбили, когда она шла по пешеходному переходу
Пострадавшую сбили, когда она шла по пешеходному переходу Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) пьяный мужчина за рулем Mitsubishi сбил женщину, которая переходила дорогу на улице Береговая. Об этом URA.RU сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Водитель Mitsubishi, мужчина 1984 года рождения, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу, проигнорировал требования ПДД и не уступил дорогу женщине-пешеходу, которая переходила проезжую часть слева направо. В результате ДТП пострадавшая, 59-летняя женщина, получила различные травмы и была доставлена в больницу. Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал представитель ГАИ.

Мужчина живет в Артинском районе, у него с 23-летний стаж. На водителя составили протоколы за грубое нарушение ПДД, управление автомобилем в состоянии опьянения и создание аварийной ситуации, приведшей к травмированию пешехода. Транспортное средство задержано. По факту аварии проводится расследование.

На место ДТП приехала скорая помощь
На место ДТП приехала скорая помощь
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) пьяный мужчина за рулем Mitsubishi сбил женщину, которая переходила дорогу на улице Береговая. Об этом URA.RU сообщили в областной Госавтоинспекции. «Водитель Mitsubishi, мужчина 1984 года рождения, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу, проигнорировал требования ПДД и не уступил дорогу женщине-пешеходу, которая переходила проезжую часть слева направо. В результате ДТП пострадавшая, 59-летняя женщина, получила различные травмы и была доставлена в больницу. Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал представитель ГАИ. Мужчина живет в Артинском районе, у него с 23-летний стаж. На водителя составили протоколы за грубое нарушение ПДД, управление автомобилем в состоянии опьянения и создание аварийной ситуации, приведшей к травмированию пешехода. Транспортное средство задержано. По факту аварии проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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