В Первоуральске (Свердловская область) пьяный мужчина за рулем Mitsubishi сбил женщину, которая переходила дорогу на улице Береговая. Об этом URA.RU сообщили в областной Госавтоинспекции.
«Водитель Mitsubishi, мужчина 1984 года рождения, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу, проигнорировал требования ПДД и не уступил дорогу женщине-пешеходу, которая переходила проезжую часть слева направо. В результате ДТП пострадавшая, 59-летняя женщина, получила различные травмы и была доставлена в больницу. Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал представитель ГАИ.
Мужчина живет в Артинском районе, у него с 23-летний стаж. На водителя составили протоколы за грубое нарушение ПДД, управление автомобилем в состоянии опьянения и создание аварийной ситуации, приведшей к травмированию пешехода. Транспортное средство задержано. По факту аварии проводится расследование.
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