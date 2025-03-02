В ХМАО построят 14 солнечных электростанций за 200 миллионов рублей

В 14 удаленных населенных пунктах ХМАО появятся новые солнечные электростанции. Они необходимы для снижения эксплуатационных затрат и себестоимости вырабатываемой электроэнергии. Строительство таких объектов обойдется в более, чем 200 миллионов рублей, сообщили в департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры.
«На сегодняшний день жители населенных пунктов в децентрализованной зоне электроснабжения Югры обеспечены электрической энергией от дизель-генераторных установок. Новые объекты будут построены в дополнение к существующим в целях сокращения эксплуатационных затрат и снижения себестоимости вырабатываемой электроэнергии. <…> Общий объем планируемых инвестиций составит 203,17 миллионов рублей», — рассказали ТАСС в ведомстве.
Проекты будут реализованы в населенных пунктах Ванзеват, Тугияны, Пашторы, Нумто, Саранпауль, Сосьва, Кимкьясуй, Ломбовож, Сартынья, Анеева, Карым, Таурова, Корлики и Сосновый Бор. Планируется, что их строительство завершится до 2028 года. Срок прямой окупаемости — около восьми лет.
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