02 марта 2025
01 марта 2025

Следователи провели осмотр квартиры в Перми, в которой живет избитый отчимом ребенок. Видео

СК: в Перми устанавливают обстоятельства применения насилия в отношении ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми устанавливаются обстоятельства применения насилия над ребенком
В Перми устанавливаются обстоятельства применения насилия над ребенком Фото:

Следователи СУ СК России по Пермскому краю побывали в квартире в Перми, где проживает 9-летний ребенок, которого избил отчим. Видео опубликовали в telegram-канале ведомства.

«В Перми следователями устанавливаются обстоятельства применения насилия в отношении ребенка. Специалистами проведен осмотр места происшествия в квартире, где проживает малолетний», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермячка отказалась госпитализировать 9-летнего сына, которого избил отчим. По данным регионального МВД, ребенок получил травмы в результате семейного конфликта. 32-летний мужчина толкнул своего пасынка, из-за чего мальчик ударился о стену. Ребенок спасался бегством, прося соседей о помощи. Отчима увезли в отдел полиции, однако вечером того же дня он вернулся домой. Следователи СУ СК России по Пермскому краю выясняют обстоятельства произошедшего.

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Следователи СУ СК России по Пермскому краю побывали в квартире в Перми, где проживает 9-летний ребенок, которого избил отчим. Видео опубликовали в telegram-канале ведомства. «В Перми следователями устанавливаются обстоятельства применения насилия в отношении ребенка. Специалистами проведен осмотр места происшествия в квартире, где проживает малолетний», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермячка отказалась госпитализировать 9-летнего сына, которого избил отчим. По данным регионального МВД, ребенок получил травмы в результате семейного конфликта. 32-летний мужчина толкнул своего пасынка, из-за чего мальчик ударился о стену. Ребенок спасался бегством, прося соседей о помощи. Отчима увезли в отдел полиции, однако вечером того же дня он вернулся домой. Следователи СУ СК России по Пермскому краю выясняют обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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