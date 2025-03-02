Следователи СУ СК России по Пермскому краю побывали в квартире в Перми, где проживает 9-летний ребенок, которого избил отчим. Видео опубликовали в telegram-канале ведомства.
«В Перми следователями устанавливаются обстоятельства применения насилия в отношении ребенка. Специалистами проведен осмотр места происшествия в квартире, где проживает малолетний», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермячка отказалась госпитализировать 9-летнего сына, которого избил отчим. По данным регионального МВД, ребенок получил травмы в результате семейного конфликта. 32-летний мужчина толкнул своего пасынка, из-за чего мальчик ударился о стену. Ребенок спасался бегством, прося соседей о помощи. Отчима увезли в отдел полиции, однако вечером того же дня он вернулся домой. Следователи СУ СК России по Пермскому краю выясняют обстоятельства произошедшего.
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