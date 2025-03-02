Стармер раскрыл, что сделает с Украиной после завершения СВО

Европейские страны планируют поддерживать Украину в военном аспекте даже после завершения текущего конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине в Лондоне.
«Мы ускорим планы по укреплению Вооруженных сил и пограничной обороны Украины после любой сделки и гарантируем, что Украина сможет использовать боеприпасы, финансы и оборудование для своей защиты», — указывается в заявлении премьер-министра распространенной канцелярией на Даунинг-стрит. Кроме того, в заявлении упоминается сотрудничество с администрацией президента США и планы на введение новых санкций против России, особенно в энергетической сфере.
Стармер объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере свыше 2 миллиардов долларов, предназначенной для военных закупок. Эта сумма будет использована, в том числе, для производства более пяти тысяч ракет для систем противовоздушной обороны, которое будет осуществляться в Белфасте, передает «Царьград». В частности, Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, заявила о планах по созданию условий для активизации развития военно-промышленного сектора Европы. Цель данных мероприятий — обеспечить стабильные поставки вооружений в Киев, напоминает RT.
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