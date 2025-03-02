02 марта 2025

Стармер раскрыл, что сделает с Украиной после завершения СВО

Стармер заявил, что ЕС будет накачивать Украину оружием после прекращения огня
© Служба новостей «URA.RU»
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Стармер пообещал и дальше вооружать Украину
Стармер пообещал и дальше вооружать Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейские страны планируют поддерживать Украину в военном аспекте даже после завершения текущего конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине в Лондоне.

«Мы ускорим планы по укреплению Вооруженных сил и пограничной обороны Украины после любой сделки и гарантируем, что Украина сможет использовать боеприпасы, финансы и оборудование для своей защиты», — указывается в заявлении премьер-министра распространенной канцелярией на Даунинг-стрит. Кроме того, в заявлении упоминается сотрудничество с администрацией президента США и планы на введение новых санкций против России, особенно в энергетической сфере. 

Стармер объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере свыше 2 миллиардов долларов, предназначенной для военных закупок. Эта сумма будет использована, в том числе, для производства более пяти тысяч ракет для систем противовоздушной обороны, которое будет осуществляться в Белфасте, передает «Царьград». В частности, Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, заявила о планах по созданию условий для активизации развития военно-промышленного сектора Европы. Цель данных мероприятий — обеспечить стабильные поставки вооружений в Киев, напоминает RT.

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Европейские страны планируют поддерживать Украину в военном аспекте даже после завершения текущего конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине в Лондоне. «Мы ускорим планы по укреплению Вооруженных сил и пограничной обороны Украины после любой сделки и гарантируем, что Украина сможет использовать боеприпасы, финансы и оборудование для своей защиты», — указывается в заявлении премьер-министра распространенной канцелярией на Даунинг-стрит. Кроме того, в заявлении упоминается сотрудничество с администрацией президента США и планы на введение новых санкций против России, особенно в энергетической сфере.  Стармер объявил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере свыше 2 миллиардов долларов, предназначенной для военных закупок. Эта сумма будет использована, в том числе, для производства более пяти тысяч ракет для систем противовоздушной обороны, которое будет осуществляться в Белфасте, передает «Царьград». В частности, Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, заявила о планах по созданию условий для активизации развития военно-промышленного сектора Европы. Цель данных мероприятий — обеспечить стабильные поставки вооружений в Киев, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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