02 марта 2025
01 марта 2025

«Бегают стаями, кидаются»: курганцы жалуются на бездомных собак

Курганцы опасаются бездомных собак, которые терроризируют жителей Вороновки
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Вороновки опасаются нападений собак, которые сбиваются в стаи
Жители Вороновки опасаются нападений собак, которые сбиваются в стаи Фото:

Жители Кургана жалуются на бездомных собак, которые кидаются на людей. Обращение опубликовано на портале «Обратись».

«В Вороновке на Тюменской кидаются собаки, бегают стаями. Боишься выйти лишний раз. Примите меры, пожалуйста», — написали курганцы обращение. Жалоба горожан находится в работе.

Проблема бездомных животных в Курганской области остается актуальной. Ранее URA.RU сообщало об инциденте с алабаем, который тяжело травмировал женщину. Владелец питомца так и не был привлечен к ответственности. Дело взял на контроль Следственный комитет РФ.

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Жители Кургана жалуются на бездомных собак, которые кидаются на людей. Обращение опубликовано на портале «Обратись». «В Вороновке на Тюменской кидаются собаки, бегают стаями. Боишься выйти лишний раз. Примите меры, пожалуйста», — написали курганцы обращение. Жалоба горожан находится в работе. Проблема бездомных животных в Курганской области остается актуальной. Ранее URA.RU сообщало об инциденте с алабаем, который тяжело травмировал женщину. Владелец питомца так и не был привлечен к ответственности. Дело взял на контроль Следственный комитет РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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