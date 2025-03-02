«Бегают стаями, кидаются»: курганцы жалуются на бездомных собак

Жители Вороновки опасаются нападений собак, которые сбиваются в стаи
Жители Кургана жалуются на бездомных собак, которые кидаются на людей. Обращение опубликовано на портале «Обратись».
«В Вороновке на Тюменской кидаются собаки, бегают стаями. Боишься выйти лишний раз. Примите меры, пожалуйста», — написали курганцы обращение. Жалоба горожан находится в работе.
Проблема бездомных животных в Курганской области остается актуальной. Ранее URA.RU сообщало об инциденте с алабаем, который тяжело травмировал женщину. Владелец питомца так и не был привлечен к ответственности. Дело взял на контроль Следственный комитет РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!