На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на окраине Уфы произошел взрыв. Момент ЧП попал на кадры камеры видеонаблюдения.
«На видео — момент взрыва в Уфе. Полыхает НПЗ на площади 100 квадратов. Информация о пострадавших не поступала», — пишет SHOT.
По данным, предоставленным агентству МЧС Башкортостана, опасности для населения близлежащих районов нет. Для мониторинга качества воздуха на место происшествия направлены специалисты с лабораторным оборудованием. Предположительно взрыв на НПЗ связан с пролетавшим над городом беспилотным летательным аппаратом.
О мощном взрыве в Уфе сообщили местные жители. Первоначально они подумали, что произошло землетрясение. Хлопки раздались районе предприятия «Оргсинтез», пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.