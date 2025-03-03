SHOT опубликовал видео удара БПЛА по заводу в Уфе. Видео

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Жители Уфы приняли взрыв за землетрясение
Жители Уфы приняли взрыв за землетрясение Фото:

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на окраине Уфы произошел взрыв. Момент ЧП попал на кадры камеры видеонаблюдения. 

«На видео — момент взрыва в Уфе. Полыхает НПЗ на площади 100 квадратов. Информация о пострадавших не поступала», — пишет SHOT. 

По данным, предоставленным агентству МЧС Башкортостана, опасности для населения близлежащих районов нет. Для мониторинга качества воздуха на место происшествия направлены специалисты с лабораторным оборудованием. Предположительно взрыв на НПЗ связан с пролетавшим над городом беспилотным летательным аппаратом.

О мощном взрыве в Уфе сообщили местные жители. Первоначально они подумали, что произошло землетрясение. Хлопки раздались районе предприятия «Оргсинтез», пишет «Национальная служба новостей».

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На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на окраине Уфы произошел взрыв. Момент ЧП попал на кадры камеры видеонаблюдения.  «На видео — момент взрыва в Уфе. Полыхает НПЗ на площади 100 квадратов. Информация о пострадавших не поступала», — пишет SHOT.  По данным, предоставленным агентству МЧС Башкортостана, опасности для населения близлежащих районов нет. Для мониторинга качества воздуха на место происшествия направлены специалисты с лабораторным оборудованием. Предположительно взрыв на НПЗ связан с пролетавшим над городом беспилотным летательным аппаратом. О мощном взрыве в Уфе сообщили местные жители. Первоначально они подумали, что произошло землетрясение. Хлопки раздались районе предприятия «Оргсинтез», пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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