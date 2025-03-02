02 марта 2025

SHOT: в Уфе произошел серьезный взрыв

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Взрыв случился в ночное время на окраине города, и его последствия видны в виде зарева от пожара
Взрыв случился в ночное время на окраине города, и его последствия видны в виде зарева от пожара Фото:

В Уфе произошел серьезный взрыв, о котором сообщили местные жители информационному агентству SHOT. Взрыв случился в ночное время на окраине города, и его последствия видны в виде зарева от пожара.

«Взрыв прогремел около 00:45 на окраине города. Перед этим жители города слышали характерный звук пролета БПЛА. По словам местных жителей, сначала они подумали, что произошло землетрясение. На данный момент официальной информации пока нет», — говорится в сообщении.

Предполагается, что взрыв мог быть связан с пролетавшим над городом беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), однако точные причины и обстоятельства происшествия пока не установлены. Официальные органы пока не предоставили подробной информации по данному инциденту.

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В Уфе произошел серьезный взрыв, о котором сообщили местные жители информационному агентству SHOT. Взрыв случился в ночное время на окраине города, и его последствия видны в виде зарева от пожара. «Взрыв прогремел около 00:45 на окраине города. Перед этим жители города слышали характерный звук пролета БПЛА. По словам местных жителей, сначала они подумали, что произошло землетрясение. На данный момент официальной информации пока нет», — говорится в сообщении. Предполагается, что взрыв мог быть связан с пролетавшим над городом беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), однако точные причины и обстоятельства происшествия пока не установлены. Официальные органы пока не предоставили подробной информации по данному инциденту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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