SHOT: в Уфе произошел серьезный взрыв

В Уфе произошел серьезный взрыв, о котором сообщили местные жители информационному агентству SHOT. Взрыв случился в ночное время на окраине города, и его последствия видны в виде зарева от пожара.
«Взрыв прогремел около 00:45 на окраине города. Перед этим жители города слышали характерный звук пролета БПЛА. По словам местных жителей, сначала они подумали, что произошло землетрясение. На данный момент официальной информации пока нет», — говорится в сообщении.
Предполагается, что взрыв мог быть связан с пролетавшим над городом беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), однако точные причины и обстоятельства происшествия пока не установлены. Официальные органы пока не предоставили подробной информации по данному инциденту.
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