Более 7000 мирных жителей погибли от рук ВСУ в Донбассе с 2014 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 2014 года города Донбасса находятся под огнем ВСУ (фото из архива)
С 2014 года города Донбасса находятся под огнем ВСУ (фото из архива) Фото:

Более 7,2 тысячи мирных жителей стали жертвами украинской агрессии в Донбассе с 2014 года. Еще свыше 20 тысяч пострадали. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«С 2014 года не менее 27 518 мирных жителей стали жертвами ВСУ. Из них убиты 7 274, в том числе 217 детей и подростков. 20 244 мирных жителя, в том числе более тысячи детей, ранены», — заявил Бастрыкин в интервью ТАСС.

Российские следователи возбуждают в этих случаях уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества и против личности. Все пострадавшие и родственники погибших признаны потерпевшими по ним.

После событий в Киеве 2014 года (Майдан), когда было свергнуто законное правительство Украины, жители Донбасса объявили о своей независимости. В этого времени две республики, ЛНР и ДНР, подвергались постоянным обстрелам со стороны украинских правительственных войск. В сентябре 2022 года территории вошли в состав России по итогам референдума.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 7,2 тысячи мирных жителей стали жертвами украинской агрессии в Донбассе с 2014 года. Еще свыше 20 тысяч пострадали. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «С 2014 года не менее 27 518 мирных жителей стали жертвами ВСУ. Из них убиты 7 274, в том числе 217 детей и подростков. 20 244 мирных жителя, в том числе более тысячи детей, ранены», — заявил Бастрыкин в интервью ТАСС. Российские следователи возбуждают в этих случаях уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества и против личности. Все пострадавшие и родственники погибших признаны потерпевшими по ним. После событий в Киеве 2014 года (Майдан), когда было свергнуто законное правительство Украины, жители Донбасса объявили о своей независимости. В этого времени две республики, ЛНР и ДНР, подвергались постоянным обстрелам со стороны украинских правительственных войск. В сентябре 2022 года территории вошли в состав России по итогам референдума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...