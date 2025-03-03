Более 7,2 тысячи мирных жителей стали жертвами украинской агрессии в Донбассе с 2014 года. Еще свыше 20 тысяч пострадали. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«С 2014 года не менее 27 518 мирных жителей стали жертвами ВСУ. Из них убиты 7 274, в том числе 217 детей и подростков. 20 244 мирных жителя, в том числе более тысячи детей, ранены», — заявил Бастрыкин в интервью ТАСС.
Российские следователи возбуждают в этих случаях уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности человечества и против личности. Все пострадавшие и родственники погибших признаны потерпевшими по ним.
После событий в Киеве 2014 года (Майдан), когда было свергнуто законное правительство Украины, жители Донбасса объявили о своей независимости. В этого времени две республики, ЛНР и ДНР, подвергались постоянным обстрелам со стороны украинских правительственных войск. В сентябре 2022 года территории вошли в состав России по итогам референдума.
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