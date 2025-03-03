Стало известно, кто получил «Оскар» за главную мужскую роль

Актер Эдриан Броуди стал обладателем престижной кинопремии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за свою работу в фильме «Бруталист». Приз ему вручили на последней церемонии вручения наград, которая собрала ведущих актеров мирового кино.
Кроме Броуди, в списке номинантов на получение «Оскара» за лучшую мужскую роль были такие известные актеры, как Тимоти Шаламе за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» и Колман Доминго в «Синг-Синг». Также на награду претендовали Рэйф Файнс за «Конклав» и Себастиан Стэн в «Ученик. Восхождение Трампа».
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