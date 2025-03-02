Мэрия Челябинска предупредила о смертельной опасности выхода на лед

На реке Миасс в Челябинске из-за потепления началось активное таяние льда. Выход на водоем может быть смертельно опасен, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.
«Таяние льда может оказаться быстрым и внезапным. Главам районов стоит взять ситуацию на контроль», — заявил глава города Алексей Лошкин. Вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов подчеркнул, что переход через реку Миасс сейчас смертельно опасен.
Как уточнил Астахов, на водоеме есть проталины и участки без льда. Он подчеркнул необходимость предупреждать челябинцев, в особенности детей, об опасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!