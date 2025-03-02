02 марта 2025

Мэрия Челябинска предупредила о смертельной опасности выхода на лед

Мэр Лошкин: таяние льда будет внезапным и стремительным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выходить на реку Миасс в Челябинске в марте смертельно опасно, сообщили в мэрии
Выходить на реку Миасс в Челябинске в марте смертельно опасно, сообщили в мэрии Фото:

На реке Миасс в Челябинске из-за потепления началось активное таяние льда. Выход на водоем может быть смертельно опасен, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.

«Таяние льда может оказаться быстрым и внезапным. Главам районов стоит взять ситуацию на контроль», — заявил глава города Алексей Лошкин. Вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов подчеркнул, что переход через реку Миасс сейчас смертельно опасен.

Как уточнил Астахов, на водоеме есть проталины и участки без льда. Он подчеркнул необходимость предупреждать челябинцев, в особенности детей, об опасности.

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На реке Миасс в Челябинске из-за потепления началось активное таяние льда. Выход на водоем может быть смертельно опасен, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии. «Таяние льда может оказаться быстрым и внезапным. Главам районов стоит взять ситуацию на контроль», — заявил глава города Алексей Лошкин. Вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов подчеркнул, что переход через реку Миасс сейчас смертельно опасен. Как уточнил Астахов, на водоеме есть проталины и участки без льда. Он подчеркнул необходимость предупреждать челябинцев, в особенности детей, об опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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