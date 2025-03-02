02 марта 2025

В Пермском крае раскрыт календарь фестивалей на 2025 год

Проект «59 фестивалей 59 региона» опубликовал календарь мероприятий на год
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть праздников пройдет летом
Большая часть праздников пройдет летом Фото:

Масштабный культурно-туристический проект Пермского края «59 фестивалей 59 региона» сформировал и опубликовал календарь мероприятий на 2025 год. Отдельная линейка, выделенная на сайте проекта, посвящена коми-пермяцким праздникам.

«Конечно, в этом году будет много фестивалей с коми-пермяцким колоритом. Не мудрено: 2025-й — год 100-летия со дня образования Коми-Пермяцкого округа», — поясняют организаторы на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте».

Ближайшие мероприятия проекта стартуют в апреле. 20 апреля в Архангельском пройдет Ыджыт лун. Так коми-пермяки называют Пасху. Гостей села ждут пасхальные угощения в домах местных жителей, театрализованный спектакль, игры на свежем воздухе, песни, пляски, возможность подняться на колокольню храма.

Ранее URA.RU рассказывало, что в линейке проекта «59 фестивалей 59 региона» в 2025 году будет 12 новых мероприятий. Это, например, историко-гастрономический фестиваль «Усольский пряник», который пройдет 26 апреля.

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Масштабный культурно-туристический проект Пермского края «59 фестивалей 59 региона» сформировал и опубликовал календарь мероприятий на 2025 год. Отдельная линейка, выделенная на сайте проекта, посвящена коми-пермяцким праздникам. «Конечно, в этом году будет много фестивалей с коми-пермяцким колоритом. Не мудрено: 2025-й — год 100-летия со дня образования Коми-Пермяцкого округа», — поясняют организаторы на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте». Ближайшие мероприятия проекта стартуют в апреле. 20 апреля в Архангельском пройдет Ыджыт лун. Так коми-пермяки называют Пасху. Гостей села ждут пасхальные угощения в домах местных жителей, театрализованный спектакль, игры на свежем воздухе, песни, пляски, возможность подняться на колокольню храма. Ранее URA.RU рассказывало, что в линейке проекта «59 фестивалей 59 региона» в 2025 году будет 12 новых мероприятий. Это, например, историко-гастрономический фестиваль «Усольский пряник», который пройдет 26 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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