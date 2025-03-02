В Пермском крае раскрыт календарь фестивалей на 2025 год

Масштабный культурно-туристический проект Пермского края «59 фестивалей 59 региона» сформировал и опубликовал календарь мероприятий на 2025 год. Отдельная линейка, выделенная на сайте проекта, посвящена коми-пермяцким праздникам.
«Конечно, в этом году будет много фестивалей с коми-пермяцким колоритом. Не мудрено: 2025-й — год 100-летия со дня образования Коми-Пермяцкого округа», — поясняют организаторы на странице ПДНТ «Губерния» в соцсети «ВКонтакте».
Ближайшие мероприятия проекта стартуют в апреле. 20 апреля в Архангельском пройдет Ыджыт лун. Так коми-пермяки называют Пасху. Гостей села ждут пасхальные угощения в домах местных жителей, театрализованный спектакль, игры на свежем воздухе, песни, пляски, возможность подняться на колокольню храма.
Ранее URA.RU рассказывало, что в линейке проекта «59 фестивалей 59 региона» в 2025 году будет 12 новых мероприятий. Это, например, историко-гастрономический фестиваль «Усольский пряник», который пройдет 26 апреля.
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