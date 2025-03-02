На новые платные парковки в Перми потратят почти 20 млн рублей

Власти Перми ищут подрядчика для организации новых плоскостных парковок. Работы оценили почти в 20 млн рублей.
«Обустройство платных плоскостных парковок общего пользования местного значения Перми. Начальная (максимальная) цена контракта — 19,8 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Пермская дирекция дорожного движения“», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Парковки требуется организовать у домов по улицам Окулова, 12 и Локомотивной, 1. Подрядчик должен изготовить и установить дорожные знаки, информационные щиты, опоры, паркоматы, видеонаблюдение.
О расширении зоны платной парковки стало известно в ноябре 2024 года. В администрации Перми сообщали, что стоянки на Окулова и Локомотивной начнут работать с 5 мая. Со 2 июня также планируется открыть парковку по улице Попова, 25. Стоимость размещения на них составит 20 рублей в час.
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