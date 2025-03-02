В лесах под Златоустом (Челябинская область) март обещает стать самым снежным месяцем сезона 2024-2025 годов. Как URA.RU пояснили в пресс-службе нацпарка «Таганай», прогноз сделали на основе многолетних наблюдений.
«Несмотря на теплый январь, к началу весны толщина снежного покрова в горных долинах составила около 55 сантиметров. Это соответствует среднемноголетнему уровню. По данным многолетних наблюдений, самым снежным в году является март», — пояснили в нацпарке.
Самой снежной зимой за последние 15 лет была зима 2013 года. Тогда средняя толщина снега составляла 80 сантиметров, а максимальная — 100 сантиметров. При этом в 2012 году снежный слой составлял всего от 22 до 38 сантиметров. Нынче максимально снежный покров достиг 80 см.
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