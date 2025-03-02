02 марта 2025

В челябинских лесах март станет самым снежным месяцем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В марте на Таганае ждут снежную погоду
В марте на Таганае ждут снежную погоду Фото:

В лесах под Златоустом (Челябинская область) март обещает стать самым снежным месяцем сезона 2024-2025 годов. Как URA.RU пояснили в пресс-службе нацпарка «Таганай», прогноз сделали на основе многолетних наблюдений.

«Несмотря на теплый январь, к началу весны толщина снежного покрова в горных долинах составила около 55 сантиметров. Это соответствует среднемноголетнему уровню. По данным многолетних наблюдений, самым снежным в году является март», — пояснили в нацпарке.

Самой снежной зимой за последние 15 лет была зима 2013 года. Тогда средняя толщина снега составляла 80 сантиметров, а максимальная — 100 сантиметров. При этом в 2012 году снежный слой составлял всего от 22 до 38 сантиметров. Нынче максимально снежный покров достиг 80 см.

Средняя высота снежного покрова составила 55 см
Средняя высота снежного покрова составила 55 см
Фото:
Самой снежной стала зима 2013 года
Самой снежной стала зима 2013 года
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесах под Златоустом (Челябинская область) март обещает стать самым снежным месяцем сезона 2024-2025 годов. Как URA.RU пояснили в пресс-службе нацпарка «Таганай», прогноз сделали на основе многолетних наблюдений. «Несмотря на теплый январь, к началу весны толщина снежного покрова в горных долинах составила около 55 сантиметров. Это соответствует среднемноголетнему уровню. По данным многолетних наблюдений, самым снежным в году является март», — пояснили в нацпарке. Самой снежной зимой за последние 15 лет была зима 2013 года. Тогда средняя толщина снега составляла 80 сантиметров, а максимальная — 100 сантиметров. При этом в 2012 году снежный слой составлял всего от 22 до 38 сантиметров. Нынче максимально снежный покров достиг 80 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...