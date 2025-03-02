Женщина на Масленицу подавилась угощением на массовом мероприятии в городском парке Южноуральска Челябинской области и едва не умерла. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Очевидцы сообщили дежурившим сотрудникам ведомства, что в городском парке отдыха Южноуральска женщина подавилась угощением. Сотрудники МЧС — помощник начальника караула Михаил Долгих и пожарный Владимир Коротков — кинулись на помощь и обнаружили лежащей на земле женщину с иссиня-багровым лицом», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Спасатели оперативно извлекли из гортани женщины остатки пищи и, тем самым, спасли ей жизни. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.
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