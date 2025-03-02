02 марта 2025

Женщина подавилась угощением и едва не умерла на Масленицу в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Для жительницы Южноуральска Масленица едва не закончилась трагедией
Для жительницы Южноуральска Масленица едва не закончилась трагедией Фото:

Женщина на Масленицу подавилась угощением на массовом мероприятии в городском парке Южноуральска Челябинской области и едва не умерла. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Очевидцы сообщили дежурившим сотрудникам ведомства, что в городском парке отдыха Южноуральска женщина подавилась угощением. Сотрудники МЧС — помощник начальника караула Михаил Долгих и пожарный Владимир Коротков — кинулись на помощь и обнаружили лежащей на земле женщину с иссиня-багровым лицом», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Спасатели оперативно извлекли из гортани женщины остатки пищи и, тем самым, спасли ей жизни. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.

Долгих и Коротков спасли женщину в Южноуральске
Долгих и Коротков спасли женщину в Южноуральске
Фото:

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Женщина на Масленицу подавилась угощением на массовом мероприятии в городском парке Южноуральска Челябинской области и едва не умерла. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Очевидцы сообщили дежурившим сотрудникам ведомства, что в городском парке отдыха Южноуральска женщина подавилась угощением. Сотрудники МЧС — помощник начальника караула Михаил Долгих и пожарный Владимир Коротков — кинулись на помощь и обнаружили лежащей на земле женщину с иссиня-багровым лицом», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Спасатели оперативно извлекли из гортани женщины остатки пищи и, тем самым, спасли ей жизни. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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