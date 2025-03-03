Как прошел 7 выпуск реалити «Выжить в Самарканде»: пропажа Щербакова и испытания Серябкиной

В минувшее воскресенье, 2 марта 2025 года, на телеканале ТНТ вышел седьмой выпуск экстремального шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Страсти на проекте накаляются: участники ссорятся, строят козни друг другу, а некоторые и вовсе пропадают. Так, в новой серии бесследно исчез комик Алексей Щербаков, а певица Ольга Серябкина вновь оказалась на грани вылета. Кто покинул шоу на этот раз и чем завершился выпуск — подробнее в материале URA.RU.
Как прошел шестой выпуск шоу «Выжить в Самарканде»
Неделю назад в шестом выпуске «Выжить в Самарканде» схлестнулись две звезды: певица Ольга Серябкина и актер Вячеслав Чепурченко. Их противостояние в индивидуальных испытаниях завершилось победой певицы со счетом 2:0. Поверженный Чепурченко вынужден был покинуть проект, а Серябкина с триумфом вернулась в лагерь.
«И тут я опешил, финалист прошлого сезона, победитель победителей проиграл Оле 2:0!» — прокомментировал уход Славы Чепурченко один из участников блогер Александр Арзанов.
Командное испытание в седьмом выпуске шоу «Выжить в Самарканде»: чайник на шесте
На этот раз общее испытание для звезд и простых смертных оказалось не менее сложным, чем в прошлый раз. Каждому предстояло пронести чайник на двухметровом шесте через полосу препятствий, стараясь ничего не расплескать.
Задача оказалась не из легких. Практически все участники роняли злополучные чайники, а потом тратили драгоценное время, чтобы вернуться к старту и начать заново. Лучше других с испытанием справились Андрей Зубенко, модель Остап Солдатов и артист Торнике Квитатиани.
А вот аутсайдерами вновь стали Ольга Серябкина и Александр Арзанов, не сумевшие донести чайники до финиша. Впрочем, Арзанову, в отличие от Серябкиной, все-таки удалось наполнить пиалы на пьедестале. Так что первой номинанткой на вылет в очередной раз стала Серябкина.
Серябкина бросает вызов Завгородневу
Ольге вновь предстояло сразиться в индивидуальных испытаниях за право остаться в шоу. Но кто же составит ей пару? Серябкина неожиданно сделала ход конем, вызвав на бой Сергея Завгороднева.
По словам певицы, причиной такого выбора стал нечестный поступок Сергея в начале шоу. Якобы он обманул другого участника, юмориста Артема Калайджяна, перехватив у него преимущество в одном из испытаний. Завгороднев попытался оправдаться, но большинство звезд поддержали Серябкину.
Так Сергей Завгороднев стал вторым номинантом и соперником Серябкиной в борьбе за выживание. Примечательно, что оба они — участники самого первого сезона шоу «Выжить в …», снятого в Дубае.
Исчезновение Щербакова на шоу «Выжить в Самарканде»
Но главной интригой седьмого выпуска стало не противостояние Серябкиной и Завгороднева, а таинственное исчезновение Алексея Щербакова. Шоумен решил прогуляться в пустыне и не вернулся в лагерь до наступления темноты.
Коллеги Щербакова поначалу не почуяли подвоха. «Может, он придет ночью и кого-то напугает, может, он вообще не придет и появится только на финале», — гадал Артем Калайджян. Но когда и к утру комик не объявился, участники забеспокоились не на шутку.
Удивился пропаже и ведущий шоу Павел Воля. «Он сказал съемочной группе, что вернется, но пропал. Его отсутствие — не наша инициатива, не квест, не миссия», — заверил Воля.
К общему сбору на голосовании Щербаков так и не явился. Начались поиски, подключилась съемочная группа, но результатов пока нет. Что случилось с комиком и где он сейчас — главная загадка проекта.
Отношения Татарченковой и Зубенко на шоу «Выжить в Самарканде»
Помимо пропажи Щербакова, в седьмом выпуске «Выжить в Самарканде» внимание зрителей привлек накал страстей в звездной паре — певицы Ангелины Татарченковой и Андрея Зубенко. На протяжении нескольких недель между молодыми людьми явно искрит, но до серьезных отношений дело пока не дошло.
На лобном месте ведущие напрямую спросил у Зубенко и Татарченковой: в каком статусе сейчас их отношения? «Мы дружим», — лаконично ответил Зубенко. Реакцию Татарченковой камеры не зафиксировали, но очевидно, что девушку такое определение не устроило.
Позже, оставшись наедине на вилле, Татарченкова и Зубенко продолжили выяснять отношения. «Мне не нравится слово дружба в контексте наших отношений. Дружба у нас с ребятами, а тут хотя бы симпатия», — парировала Татарченкова в ответ на очередное упоминание Зубенко дружбы.
Похоже, девушка настроена к Зубенко более чем серьезно и ждет от него ответного шага. Но готов ли сам Андрей к чему-то большему, чем приятельские отношения?
Кто вылетел на седьмой неделе шоу «Выжить в Самарканде»
В заключительных испытаниях седьмого выпуска сошлись Сергей Завгороднев и Ольга Серябкина. Звезды сыграли в три мини-игры: «Лед тронулся», «Мост Да Винчи» и «Самаркандская мозаика». В первой и третьей победу одержала Серябкина, во второй отличился Завгороднев.
Но по сумме набранных очков сильнее оказалась Ольга. Со счетом 2:1 она выиграла дуэль и в очередной раз сохранила место в шоу. А вот для Сергея Завгороднева, увы, борьба за главный приз подошла к концу. Он покинул «Выжить в Самарканде», заняв 11 место.
Впрочем, в конце выпуска нас ждал еще один твист. Серябкина обратилась к ведущим с некой просьбой, но что именно она предложила — осталось за кадром. Одновременно в лагерь пришла новость: несмотря на победу певицы, в шоу никто не вернется.
А пока на вилле продолжают отдыхать Андрей Зубенко и Ангелина Татарченкова, Щербаков все еще не найден, а в лагере растет напряжение между звездами и простыми смертными. До финала остается все меньше времени, и градус борьбы повышается.
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