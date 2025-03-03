Российские войска зачистили от ВСУ леса Курской области

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ВС РФ уничтожили 31 технику ВСУ в ходе продвижения в курских лесах
ВС РФ уничтожили 31 технику ВСУ в ходе продвижения в курских лесах Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» зачистили более четырех километров в лесных массивах Курской области. Об этом сообщили военкоры.

«Общее продвижение Северян в Курской области составило свыше 4100 метров», — пишет telegram-канал «Северный ветер. Отмечается, что в это число входит: продвижение мотострелков на 1,5 тысячи километров в лесах вокруг Малой Локни и хутора Никольский, продвижение десантников на границе Сумской и Курской областей на тысячу километров, продвижение морпехов у Куриловки. При зачистке лесных массивов уничтожена 31 боевая техника.

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Бойцы группировки войск «Север» зачистили более четырех километров в лесных массивах Курской области. Об этом сообщили военкоры. «Общее продвижение Северян в Курской области составило свыше 4100 метров», — пишет telegram-канал «Северный ветер. Отмечается, что в это число входит: продвижение мотострелков на 1,5 тысячи километров в лесах вокруг Малой Локни и хутора Никольский, продвижение десантников на границе Сумской и Курской областей на тысячу километров, продвижение морпехов у Куриловки. При зачистке лесных массивов уничтожена 31 боевая техника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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