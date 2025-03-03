Обвиняемый в рекордной взятке экс-офицер МВД из Петербурга умер за границей

По данным издания «Фонтанка», родственники экс-офицера МВД России Дмитрия Соколова, обвиненного в посредничестве при получении крупнейшей в истории страны взятки, предоставили документы, подтверждающие его смерть за границей. На момент смерти он находился в международном розыске и проживал за пределами России.
«В январе 2025 года один петербургский нотариус написала другой петербургской коллеге запрос на высылку копий договоров купли-продажи и допсоглашений к ним на семь объектов недвижимости. Основание: „Для оформления наследственного дела за номером таким-то после умершего 09 июля 2024 года Соколова Дмитрия Алексеевича, проживавшего по такому-то адресу в Петербурге“», — пишет «Фонтанка».
Дмитрий Соколов и его непосредственный руководитель Георгий Сатюков были заочно обвинены Следственным комитетом РФ в октябре 2023 года. По версии следствия, они получили взятку размером 2119,5 биткоина (около 5 млрд рублей на момент совершения преступления) от администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова. На сегодняшний день стоимость этой суммы в криптовалюте возросла до более чем 15 млрд рублей.
Несмотря на нахождение в международном розыске, Соколов владел значительным имуществом в Санкт-Петербурге, которое было арестовано по решению Басманного суда в сентябре 2023 года. Среди арестованных объектов недвижимости — четырехэтажная квартира площадью 479 квадратных метров на 2-й Березовой аллее, оцениваемая сегодня примерно в 400 миллионов рублей, три соседние квартиры на Большой аллее Каменного острова общей стоимостью около 300 миллионов рублей, а также целый особняк на Подрезовой улице, 4, общей площадью 467 квадратных метров.
С юридической точки зрения смерть обвиняемого создает правовую коллизию. Согласно российскому законодательству, уголовное преследование в отношении умершего лица обычно прекращается по нереабилитирующим основаниям. В таком случае вина Дмитрия Соколова остается не доказанной, а значит, формально нет и обязательств перед государством. Следовательно, с имущества, доставшегося наследникам, должен быть снят арест. Однако в российской практике известны случаи посмертного судебного разбирательства. Если следствие решит довести дело до суда и Дмитрий Соколов будет посмертно признан виновным, наследники могут столкнуться с необходимостью погашать штрафы и другие обязательства перед государством за счет унаследованного имущества.
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