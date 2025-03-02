Мигрант из Узбекистана убил таксиста в Екатеринбурге из-за опасной езды

Причиной конфликта между таксистом из Екатеринбурга и мигрантом из Узбекистана стала опасная езда. Подробности инцидента, повлекшем гибель водителя «Яндекса», URA.RU раскрыл источник.
«Они не поделили дорогу. Когда узбека задержали, он заявил, что таксист ехал слишком лихо и представлял опасность на дороге. Убивать его он якобы не хотел, а просто ударил во время разборок», — объяснил собеседник агентства.
Как уже сообщало агентство, от удара таксист упал и ударился головой. На скорой его увезли в реанимацию, где спустя несколько часов водитель умер от тяжелой черепно-мозговой травмы. Предполагаемый преступник задержан. Свою вину он признал.
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