Фильм с российским актерами взял пять «Оскаров»: все о создателях и актерах «Аноры»

Кинолента «Анора», созданная американским режиссером Шоном Бэйкером, с участием российских актеров Юры Борисова, Марка Эйдельштейна, Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой, была отмечена высшей наградой киноиндустрии — премией «Оскар» за лучший фильм. Эта комедийно-драматическая работа на церемонии завоевала пять «Оскаров» из шести возможных номинаций. Академия киноискусств также присудила фильму «Анора» награды за лучший оригинальный сценарий, лучшую женскую роль, лучший монтаж и лучшую режиссуру. О фильме, режиссере и актерах, которые сыграли в кинокартине — в материале URA.RU.
Какие фильмы претендовали на «Оскар»
В основной категории наряду с фильмом «Анора» за победу боролись такие картины, как «Бруталист» в режиссуре Брэйди Корбе, «Боб Дилан: Никому не известный» от Джеймса Мэнголда, «Конклав» под управлением Эдварда Бергера, «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, «Мальчишки из „Никеля“ Рамелла Росса, „Я все еще здесь“ бразильского режиссера Уолтера Саллеса. Также на „Оскар“ претендовали „Субстанция“ в режиссуре Корали Фаржа и „Злая: Сказка о ведьме Запада“ от Джона Чу.
Триумфальная «Анора»
На Каннском кинофестивале во Франции в 2024 году состоялась мировая премьера американской комедийно-драматической ленты «Анора», режиссером которой выступил Шон Бейкер. Сюжет фильма разворачивается вокруг молодой стриптизерши из Бруклина, роль которой исполнила Майки Мэдисон. Ее героиня неожиданно вступает в брак с сыном российского олигарха, в исполнении Марка Эйдельштейна. Родители молодого человека, которых сыграли Дарья Екамасова и Алексей Серебряков, узнав об этом, срочно прилетают из Москвы в Нью-Йорк для разбирательств. В попытках аннулировать брак, они направляют к молодоженам своего старого знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Юра Борисов).
Шон Бэйкер
Шон Бейкер родился и провел свои ранние годы в городе Саммит, штат Нью-Джерси. Увлечение кинематографом у Шона появилось в детстве — мать однажды отвела его на показ серии фильмов о монстрах Universal в местной библиотеке.
Образование Шон получил в средней школе Джилла Сен-Бернара, которую он закончил в 1989 году. Затем он продолжил обучение в Нью-Йоркском университете, где изучал киноискусство. В 2000 году Бейкер выпустил свой первый полнометражный фильм под названием «Слова из четырех букв», где он также выступил в роли сценариста и монтажера.
После совместной работы с режиссером Цоу Ши-Чином Шон Бейкер приступил к созданию своего второго фильма «На вынос» с бюджетом всего в три тысячи долларов. Картина была представлена на фестивалях Slamdance, Asiexpo и на Международном фестивале независимого кино в Буэнос-Айресе, где получила ряд положительных отзывов.
В июне 2008 года состоялась премьера его третьего полнометражного фильма «Принц Бродвея». Сюжет фильма разворачивается вокруг иммигранта из Ганы, торгующего поддельной продукцией в Манхэттене, который узнает о существовании своего сына. Бейкер сам написал сценарий, занимался продюсированием, съемкой и монтажом, а также финансировал распространение и рекламу фильма.
Четвертый фильм Бейкера «Старлетка», написанный в соавторстве с Крисом Бергохом и с участием Дри Хемингуэй и Беседки Джонсон, был представлен 11 марта 2012 года. Картина исследует дружбу между 21-летней Джейн и 85-летней Сэди в Калифорнии.
Пятый полнометражный фильм «Мандарин» был снят на iPhone 5s и получил признание за инновационные методы производства. Фильм дебютировал на фестивале Sundance в 2015 году с высокими рейтингами и положительными отзывами.
В 2016 году Бейкер создал короткометражный фильм «Снежная птица» для бренда Kenzo, также использовав iPhone. В 2018 году он был приглашен в члены Академии кинематографических искусств и наук и возглавил киножюри.
В 2021 году режиссер выпустил короткометражный ролик «Khaite FW21» для модной линии Khaite. Его следующий полнометражный проект «Красная ракета» с Саймоном Рексом, снятый во время пандемии COVID-19, был тепло встречен на Каннском кинофестивале.
В 2022 году Бейкер снял рекламу для Taco Bell, а в октябре 2023 года анонсировал выпуск фильма «Анора», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале 2024 года. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» и был высоко оценен критиками.
Майки Мэдисон
Майки родилась 25 марта 1999 года в Лос-Анджелесе и с детских лет проявляла интерес к верховой езде, она начала участвовать в турнирах в возрасте восьми лет. Ее тренеры видели в ней большие перспективы как в наезднице, однако она вскоре отказалась от конного спорта. Смена интересов Микаэлы произошла после того, как она посмотрела фильм «Голодные игры». Впечатление от актерской игры и сюжета фильма было настолько сильным, что она решила посвятить себя актерской карьере. Мэдисон так и не закончила колледж или университет, так как рано начала профессиональную карьеру и не нашла времени для образования.
Дебютом Майки Мэдисон в крупном проекте стало драмеди «Все к лучшему» 2016 года. Сериал насчитывает пять сезонов и 49 эпизодов. В то же время Мэдисон снималась в детективной комедии «Типа моя жена» (или «Самозванцы»), где ей досталась роль Никки. В составе актерского коллектива также была Ума Турман. После этого в ее фильмографии появилась криминальная драма «Монстр», рассказывающая о 17-летнем начинающем режиссере Стиве Хармоне, обвиняемом в убийстве и грабеже.
В 2019 году Квентин Тарантино представил фильм «Однажды в Голливуде...», где Майки сыграла последовательницу Чарльза Мэнсона Сьюзан Аткинс. В том же году вышел мультфильм «Семейка Аддамс», где актриса озвучила персонажа баристы Кэнди. В 2022 году на экраны вышел слэшер «Крик», где Майки исполнила ключевую роль Эмбер Фриман.
В криминальном триллере «Спасая души» Мэдисон изобразила главную героиню Ривер, которая становится информатором полиции. В июле 2024 года начался показ мини-сериала «Женщина в озере», где актриса сыграла Джудит Вайнштейн.
В драме Шона Бейкера «Аноре» Майки Мэдисон исполнила роль стриптизерши, работающей в клубе на Манхэттене. В этом проекте ее персонаж встречается с сыном русского олигарха, роль которого играет российский актер Марк Эйдельштейн.
Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн, уроженец Нижнего Новгорода, появился на свет 18 февраля 2002 года. С юных лет Марк проявлял страсть к искусству, учась в музыкальной школе играть на скрипке и фортепиано, а также занимаясь вокалом. Однако со временем его интересы сместились, и в пятом классе он отказался от учебы в музыкальной школе. Вместо этого Марк увлекся декламацией и начал успешно выступать на конкурсах чтецов.
С 2015 года Марк стал участником литературного конкурса «Живая классика», который оказал значительное влияние на его карьеру. В 2018 году он достиг полуфинала этого соревнования, проходившего в детском лагере «Артек». Там Эйдельштейн познакомился с деканом актерского факультета ГИТИСа Тарасом Белоусовым.
Когда Эйдельштейн учился в седьмом классе, он впервые принял участие в серьезных кинопробах. Ему предложили пройти кастинг для сериала «Улица» на телеканале ТНТ. Хотя он не был выбран для участия в проекте, актер позже признался, что был доволен этим исходом, так как сериал ему не понравился.
Во время обучения в театральном институте Эйдельштейн получил свою первую небольшую роль в подростковом сериале «Сама дура». Затем последовали роли в молодежной комедии «Краш» и музыкальном киноальманахе «Шестнадцать+». В том же году актер сыграл в фильме Натальи Кончаловской «Первый снег», который был отмечен спецпризом на кинофестивале «Окно в Европу».
В 2022 году ыышли сериалы Александра Цоя «Смычок», где Марк исполнил роль талантливого музыканта Арсения, и «Монастырь», где он сыграл юного послушника Юру. Также состоялась премьера фильма Юлии Трофимовой «Страна Саша». Вскоре после этого Эйдельштейн и другой российский актер Юра Борисов были приглашены сняться в американском фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера.
В апреле 2024 года состоялась премьера фильма «Сто лет тому вперед» по повести Кира Булычева, где Эйдельштейн сыграл Колю Герасимова. Фильм Александра Андрющенко собрал более миллиарда рублей в российском прокате.
К концу 2024 года стало известно, что Марк Эйдельштейн будет играть во втором сезоне американского сериала «Мистер и миссис Смит». В первом сезоне главные роли исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин. В новых сериях будет представлена другая история, и Эйдельштейну достанется главная роль Джона Смита.
Юра Борисов
Юра Борисов родился 8 декабря 1992 года в Реутове в Подмосковье. Его родители не имели связи с актерской сферой, однако поддерживали его интересы. После окончания школы Борисов стал студентом Щепкинского училища, и сразу после его завершения он дебютировал в спектакле «Зойкина квартира» под руководством Александра Аметистова, за что получил премию «Золотой Лист».
С 2013 по 2014 год Юра работал в московском театре «Сатирикон», после чего переключил свое внимание на кинематограф. Его первые шаги в кино были связаны с ролями в сериалах, таких как «Метод Фрейда», «Мотыльки» и «Молодая гвардия». В 2015 году Борисов получил первую значимую роль в киноленте Сергея Попова «Дорога на Берлин». Эта роль закрепила за ним имидж мужественного русского солдата, который он уверенно развил в таких проектах, как «Т-34», «Союз спасения» и «Отчий берег».
К концу 2010-х годов актер начал приобретать известность, расширяя свои горизонты до участия не только в военных драмах, но и в артхаусных проектах, романтических фильмах и байопиках. В 2020 году Борисов сыграл ключевую роль в фильме «Калашников», где он изобразил Михаила Калашникова. За эту работу он был удостоен премии «Золотой орел». Тот же год принес ему и другие значимые проекты, включая сериал «Мир! Дружба! Жвачка» и фильм «Фея».
В 2021 году фильмография Борисова пополнилась работами в таких лентах, как «Петровы в гриппе», драма «Мама, я дома» и другие. В этом же году Борисов принял участие в международном проекте — драме Юхо Куосманена «Купе номер шесть», которая была отмечена на Каннском кинофестивале и получила номинации на различные международные кинопремии.
Этот проект не только укрепил статус Борисова как актера международного уровня, но и привлек внимание зарубежных режиссеров, включая Шона Бэйкера, который предложил ему роль в проекте «Анора». Интересный факт: именно Юра предложил Бэйкеру кандидатуру Марка Эйдельштейна для главной роли в этом фильме, уверенный, что Марк отлично справится с задачей.
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков родился 3 июля 1964 года в Москве в семье инженера-конструктора и врача родился будущий актер. В подростковом возрасте он учился играть на баяне в музыкальной школе, однако после окончания занятий бросил этим заниматься.
На одном из уроков в музыкальной школе его заметил журналист «Вечерней Москвы» и разместил фотографию мальчика с педагогом в газете. Это изображение привлекло внимание помощников режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, которые искали актера для роли в фильме «Вечный зов». Они посетили музыкальную школу в Свиблово и предложили Серебрякову сниматься в кино. Он принял предложение.
После окончания школы Серебряков поступил на радиотелевизионный факультет Московского энергетического института, но так и не начал там обучение, поскольку был приглашен на должность актера в Сызранский драматический театр по приглашению главного режиссера. После восьми месяцев работы он вернулся в Москву. В 1986 году он успешно завершил обучение на актерском факультете ГИТИСа, где его преподавателем был Олег Табаков.
В отличие от многих актеров, начавших карьеру в детстве, этот артист успешно продолжил свой творческое путь во взрослом возрасте, сыграв ключевые роли в таких известных проектах, как «Алые погоны» и «Последний побег». Он стал одной из ярких звезд кинематографа 1980-х годов, благодаря участию в фильмах «Фанат», «Забавы молодых» и «Обвиняется свадьба». Зрители также узнают его по ролям в таких популярных сериалах и фильмах, как «Штрафбат», «Бандитский Петербург», «Побег» и «Левиафан». В его фильмографии насчитывается более сотни разнообразных работ.
Кроме работы в кино, Серебряков также активно участвует в театральных проектах и работает как режиссер. В последние годы он также стал известен за пределами России.
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова появилась на свет 20 мая 1984 года в Москве. В возрасте 14 лет Дарью заметили сотрудники одного из московских модельных агентств благодаря ее выразительным чертам лица. Однако начало модельной карьеры пришлось отложить из-за юного возраста девушки. Тем не менее, она начала работать промоутером в том же агентстве, занимаясь поиском потенциальных моделей. К 16 годам Екамасова уже начала зарабатывать деньги модельной деятельностью. В 1999 году агенты направили Дарью на съемки музыкального клипа Валерия Меладзе на песню «Рассветная», где она снялась вместе с известной актрисой Татьяной Друбич.
Кинематографическая карьера Дарьи началась достаточно неожиданно. Режиссер Андрей Прошкин, работая над своим первым фильмом «Спартак и Калашников», искал актрису для роли Веры Дудкиной, известной как «Чиччолина». В итоге фотография Екамасовой привлекла его внимание, и она была утверждена на эту роль. Ее игра на съемочной площадке произвела впечатление на Прошкина, который посоветовал ей поступить в театральное училище. Поступление в ГИТИС Екамасовой удалось лишь с четвертой попытки, и сразу на второй курс к Александру Пороховщикову.
До окончания ГИТИСа в 2007 году Екамасова успела сняться в нескольких фильмах и сериалах, включая роль в сериале «Доктор Живаго», который снял отец Андрея Прошкина — Александр Прошкин. После учебы актриса начала работать в театре и продолжила сниматься в российских и украинских кинопроектах.
Одной из любимых ранних ролей Екамасовой стала роль секретарши в фильме «Фига.Ro» 2009 года. Значительное признание она получила после участия в военной саге «Баллада о Бомбере» и народной драме «Жила-была одна баба», где она сыграла главную роль. Екамасова также приняла участие в известных проектах, таких как фильм «Легенда №17» и криминальная драма «Некрасивая любовь».
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