Проработал меньше Рогозина: что известно о бывшем главе «Роскосмоса»

На пост главы Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмоса» назначен Дмитрий Баканов. Ранее должность принадлежала Юрию Борисову. Он запомнился не только работой с молодежью, но и активным развитием многих отраслей Россиию Подробнее о бывшем генеральном директоре «Роскосмоса» — в материале URA.RU.
Борисов уволен с должности гендиректора «Роскосмоса»
6 февраля 2025 года Юрий Борисов был снят с должности генерального директора «Роскосмоса». Об этом сообщили на сайте Кремля. По данным источника, знакомого с ситуацией, это произошло из-за проблем с реализацией проекта Национального космического центра.
На его место назначен Дмитрий Баканов, ранее занимавший должность заместителя министра транспорта РФ и председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Вскоре сенатор РФ и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил Баканова с назначением в своем telegram-канале.
Биография и личная жизнь Борисова
Юрий Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке, Тверской области, где и провел свою юность. После окончания школы он поступил в Суворовское училище, а продолжил обучение в Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники, и после его окончания служил в Вооруженных силах СССР.
Во время службы Борисов также обучался в МГУ имени Михаила Ломоносова на факультете вычислительной математики и кибернетики. Он покинул армию в 1998 году, а с 2011 года работает в оборонной отрасли.
О личной жизни Юрия Борисова известно немного: у него есть семья и двое детей, которых он воспитал вместе с женой. Информации о его личной жизни в социальных сетях нет.
Карьера экс-главы «Роскосмоса»
После увольнения в запас Юрий Борисов начал свою карьеру в должности генерального директора ЗАО «?Научно-технический центр „?Модуль“», занимавшегося разработкой авионики и комплексов идентификации. В 2004 году он возглавил Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления в Федеральном агентстве по промышленности, через три года перешел на должность заместителя главы этого агентства. Затем Борисов стал заместителем министра в Министерстве промышленности и торговли РФ.
В 2011 году Борисов был назначен заместителем председателя военно-промышленной комиссии, а в 2012 году стал заместителем министра обороны РФ, обеспечивая развитие и модернизацию вооружений. Вскоре он также возглавил военно-технический комитет СНГ и входил в совет директоров крупных оборонных предприятий.
До 2019 год Борисов руководил компанией «Спутниковая система „Гонец“» и в этом же году перешел в Министерство транспорта, где сначала стал директором департамента цифровой трансформации, а позже заместителем министра.
Руководителем госкорпорации "Роскосмос" Борисов стал летом 2022 года. До этого компанию возглавлял действующий сенатор РФ Дмитрий Рогозин.
Экс-глава «Роскосмоса» имеет множество государственных наград. Так, в 2018 году он получил звание Героя России и Орден Александра Невского. Неоднократно награжден медалями СССР и РФ. Например, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орден Почета.
Чем запомнился Борисов
Борисов продолжил серию безаварийных пусков, начатую при Рогозине. Кроме того, общая орбитальная группировка РФ немного увеличилась.
В рамках проекта «Сфера» Борисов подчеркивал важность производства космических аппаратов на универсальных платформах. Однако вопрос создания полноценной отечественной системы спутниковой связи для вооруженных сил остался нерешенным.
На XLVII (47) Академических чтениях по космонавтике в январе 2023 года Борисов обозначил ключевые задачи для отрасли. Среди них — гарантированный доступ России в космос, развитие орбитальных группировок, реализация пилотируемых программ и развитие космического приборостроения.
Борисов также активно взаимодействовал с молодежью, рассказывая о значении истории мировой и советской космонавтики. Например, в рамках партнерства «Роскосмоса» с детским лагерем «Артек», в 2024 году четыре космонавта-героя посетили центр.
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