Прокуратура помогла бойцу СВО из ХМАО добиться выплаты в полмиллиона рублей

Прокуратура Нижневартовска помогла участнику СВО получить выплату в размере 500 тысяч рублей и компенсацию морального вреда. «Агентство социального благополучия» отказало в выплате получившему ранение военнослужащему, сославшись на отсутствие подтверждающих документов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Заявитель проходил военную службу в зоне специальной военной операции. При выполнении боевого задания он получил ранение. Вопреки требованиям законодательства казенным учреждением „Агентство социального благополучия“ необоснованно отказано военнослужащему в получении соответствующей выплаты», — сообщили в прокуратуре.
Прокурорская проверка установила, что отказ нарушал законодательство. Надзорное ведомство подало иск в суд, требуя предоставить выплату и компенсировать моральный ущерб. Исковые требования были полностью удовлетворены.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура вступилась за ветерана СВО, получившего инвалидность на фронте. Ведомство начало проверку о нарушении прав ветерана СВО, так как он жил в необорудованном для людей с ОВЗ доме.
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