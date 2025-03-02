02 марта 2025
01 марта 2025

Прокуратура помогла бойцу СВО из ХМАО добиться выплаты в полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура ХМАО помогла военному получить выплату после ранения
Прокуратура ХМАО помогла военному получить выплату после ранения Фото:

Прокуратура Нижневартовска помогла участнику СВО получить выплату в размере 500 тысяч рублей и компенсацию морального вреда. «Агентство социального благополучия» отказало в выплате получившему ранение военнослужащему, сославшись на отсутствие подтверждающих документов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Заявитель проходил военную службу в зоне специальной военной операции. При выполнении боевого задания он получил ранение. Вопреки требованиям законодательства казенным учреждением „Агентство социального благополучия“ необоснованно отказано военнослужащему в получении соответствующей выплаты», — сообщили в прокуратуре.

Прокурорская проверка установила, что отказ нарушал законодательство. Надзорное ведомство подало иск в суд, требуя предоставить выплату и компенсировать моральный ущерб. Исковые требования были полностью удовлетворены.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура вступилась за ветерана СВО, получившего инвалидность на фронте. Ведомство начало проверку о нарушении прав ветерана СВО, так как он жил в необорудованном для людей с ОВЗ доме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Нижневартовска помогла участнику СВО получить выплату в размере 500 тысяч рублей и компенсацию морального вреда. «Агентство социального благополучия» отказало в выплате получившему ранение военнослужащему, сославшись на отсутствие подтверждающих документов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Заявитель проходил военную службу в зоне специальной военной операции. При выполнении боевого задания он получил ранение. Вопреки требованиям законодательства казенным учреждением „Агентство социального благополучия“ необоснованно отказано военнослужащему в получении соответствующей выплаты», — сообщили в прокуратуре. Прокурорская проверка установила, что отказ нарушал законодательство. Надзорное ведомство подало иск в суд, требуя предоставить выплату и компенсировать моральный ущерб. Исковые требования были полностью удовлетворены. Ранее URA.RU писало, что прокуратура вступилась за ветерана СВО, получившего инвалидность на фронте. Ведомство начало проверку о нарушении прав ветерана СВО, так как он жил в необорудованном для людей с ОВЗ доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...