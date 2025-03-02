Сервис «Яндекс Афиша» разослал уведомления об отмене пермского концерта Лолиты Милявской. Их получили те, кто ранее купил билеты на шоу. В сообщении, которое есть в распоряжении URA.RU, говорится, что отменить концерт решили организаторы.
«Событие отменено. Такое решение приняли организаторы. Надеемся вы сможете найти новое событие по душе и хорошо провести время», — сообщается в уведомлении.
Ранее, как рассказывало URA.RU, концерт в Перми пропал из афиши на сайте Лолиты. «Яндекс Афиша» прекратила продажу на выступление певицы. В середине февраля отменить концерт Лолиты потребовали от краевых властей активисты, которые заявили, что публичные высказывания Милявской, «противоречащие нормам морали, этики и традиционным ценностям российского общества, могут подорвать доверие граждан и участников СВО к усилиям, направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодежи».
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