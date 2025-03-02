02 марта 2025

Фанаты Лолиты получили официальные уведомления об отмене концерта в Перми. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу не будет
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Сервис «Яндекс Афиша» разослал уведомления об отмене пермского концерта Лолиты Милявской. Их получили те, кто ранее купил билеты на шоу. В сообщении, которое есть в распоряжении URA.RU, говорится, что отменить концерт решили организаторы.

«Событие отменено. Такое решение приняли организаторы. Надеемся вы сможете найти новое событие по душе и хорошо провести время», — сообщается в уведомлении.

Ранее, как рассказывало URA.RU, концерт в Перми пропал из афиши на сайте Лолиты. «Яндекс Афиша» прекратила продажу на выступление певицы. В середине февраля отменить концерт Лолиты потребовали от краевых властей активисты, которые заявили, что публичные высказывания Милявской, «противоречащие нормам морали, этики и традиционным ценностям российского общества, могут подорвать доверие граждан и участников СВО к усилиям, направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодежи». 

Такие письма получили фанаты певицы, которые купили билеты на концерт
Такие письма получили фанаты певицы, которые купили билеты на концерт
Фото:

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Сервис «Яндекс Афиша» разослал уведомления об отмене пермского концерта Лолиты Милявской. Их получили те, кто ранее купил билеты на шоу. В сообщении, которое есть в распоряжении URA.RU, говорится, что отменить концерт решили организаторы. «Событие отменено. Такое решение приняли организаторы. Надеемся вы сможете найти новое событие по душе и хорошо провести время», — сообщается в уведомлении. Ранее, как рассказывало URA.RU, концерт в Перми пропал из афиши на сайте Лолиты. «Яндекс Афиша» прекратила продажу на выступление певицы. В середине февраля отменить концерт Лолиты потребовали от краевых властей активисты, которые заявили, что публичные высказывания Милявской, «противоречащие нормам морали, этики и традиционным ценностям российского общества, могут подорвать доверие граждан и участников СВО к усилиям, направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодежи». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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