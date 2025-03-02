Концерт Лолиты в Перми пропал из афиши певицы

Организаторы прекратили продажу билетов на пермский концерт Лолиты Милявской. Шоу, которое было запланировано на 19 марта, также пропало из афиши на сайте певицы. Еще 18 февраля, после первых слухов об отмене шоу, Милявская в Telegram заявляла, что выступление состоится.
«Ничего не отменено. Идет штатная продажа билетов. Пермь у нас пока идет. Что будет дальше — не знаю», — говорила певица в феврале. Других комментариев по поводу шоу в Перми не было.
Первые слухи об отмене шоу появились после заявления недовольных активистов, которые потребовали от краевых властей отменить концерт Лолиты в Перми. В 2024 году концерт Лолиты в Перми также был сорван. Тогда выступления артистки начали отменять после ее участия в скандальной «голой вечернике».
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