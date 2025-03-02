Челябинцам отказали в запуске прямого рейса от ЧКПЗ до Копейска

Жителям Челябинска отказали в запуске прямой маршрутки от Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) до Копейска. В пресс-службе регионального миндора предложили пассажирам воспользоваться бесплатной пересадкой.
«Запуск автобусного маршрута по данному направлению не планируется. Новая маршрутная сеть Челябинской агломерации создана таким образом, чтобы обеспечить доставку пассажиров до основных транспортных узлов, где в случае необходимости возможно совершить пересадку и доехать до места назначения», — заявили в пресс-службе областного миндора.
Прямой рейс между улицей Мамина в Челябинске до Копейска попросили местные жители. По их словам, ежедневно очень много сотрудников едет на заводы, а короткого транспортного сообщения нет, так как ЧКПЗ убрали служебный транспорт. В пресс-службе областного миндора посоветовали использовать бесплатные пересадки в течение 60 минут либо безлимитные проездные на 30 дней по транспортной карте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!