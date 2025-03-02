02 марта 2025

Возбуждено уголовное дело после того, как в Перми отчим избил 9-летнего пасынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего»
Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего» Фото:

Следователи краевого управления СКР возбудили уголовное дело по факту истязания 9-летнего мальчика. Установлено, что отчим систематически избивал ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Установлено, что с марта 2024 по март 2025 отчим систематически избивал и оскорблял своего пасынка. Возбуждено уголовное дело по статье „Истязание несовершеннолетнего“, — сообщили в ведомстве. Сейчас мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении пермяка в СИЗО.

История с избиением ребенка получила огласку, когда избитый мальчик весь в крови пытался сбежать от отчима и звонил в соседний подъезд дома. В ситуацию вмешались очевидцы, а видео распространилось по соцсетям. Оказалось, что пермяк 1993 года рождения избивал и свою жену, и ее сына. Мать ребенка после случившегося отказалась класть его в больницу.

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Следователи краевого управления СКР возбудили уголовное дело по факту истязания 9-летнего мальчика. Установлено, что отчим систематически избивал ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Установлено, что с марта 2024 по март 2025 отчим систематически избивал и оскорблял своего пасынка. Возбуждено уголовное дело по статье „Истязание несовершеннолетнего“, — сообщили в ведомстве. Сейчас мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении пермяка в СИЗО. История с избиением ребенка получила огласку, когда избитый мальчик весь в крови пытался сбежать от отчима и звонил в соседний подъезд дома. В ситуацию вмешались очевидцы, а видео распространилось по соцсетям. Оказалось, что пермяк 1993 года рождения избивал и свою жену, и ее сына. Мать ребенка после случившегося отказалась класть его в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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