Возбуждено уголовное дело после того, как в Перми отчим избил 9-летнего пасынка

Следователи краевого управления СКР возбудили уголовное дело по факту истязания 9-летнего мальчика. Установлено, что отчим систематически избивал ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Установлено, что с марта 2024 по март 2025 отчим систематически избивал и оскорблял своего пасынка. Возбуждено уголовное дело по статье „Истязание несовершеннолетнего“, — сообщили в ведомстве. Сейчас мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении пермяка в СИЗО.
История с избиением ребенка получила огласку, когда избитый мальчик весь в крови пытался сбежать от отчима и звонил в соседний подъезд дома. В ситуацию вмешались очевидцы, а видео распространилось по соцсетям. Оказалось, что пермяк 1993 года рождения избивал и свою жену, и ее сына. Мать ребенка после случившегося отказалась класть его в больницу.
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