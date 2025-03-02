02 марта 2025

В Березниках скончалась медсестра с 40-летним стажем работы Ольга Жуланова

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация больницы выразила соболезнования родным и близким медика
Администрация больницы выразила соболезнования родным и близким медика Фото:

В городе Березники Пермского края простились с медсестрой Ольгой Жулановой, которая ушла из жизни 25 февраля. Она проработала в краевой больнице имени Вагнера почти 40 лет.

«С прискорбием сообщаем о кончине Жулановой Ольги Александровны. В нашей больнице она проработала медицинской сестрой почти 40 лет», — сообщается на странице учреждения здравоохранения в соцсетях.

Жуланова после окончания Березниковского медучилища работала старшей медсестрой в нескольких отделениях больницы: гастроэнтерологическом, инфекционном и терапевтическом. Коллеги отзываются о ней как о дисциплинированном, грамотном специалисте и неравнодушном человеке. Администрация больницы имени Вагнера выразила соболезнования родным и близким медика.

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В городе Березники Пермского края простились с медсестрой Ольгой Жулановой, которая ушла из жизни 25 февраля. Она проработала в краевой больнице имени Вагнера почти 40 лет. «С прискорбием сообщаем о кончине Жулановой Ольги Александровны. В нашей больнице она проработала медицинской сестрой почти 40 лет», — сообщается на странице учреждения здравоохранения в соцсетях. Жуланова после окончания Березниковского медучилища работала старшей медсестрой в нескольких отделениях больницы: гастроэнтерологическом, инфекционном и терапевтическом. Коллеги отзываются о ней как о дисциплинированном, грамотном специалисте и неравнодушном человеке. Администрация больницы имени Вагнера выразила соболезнования родным и близким медика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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