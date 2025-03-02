В Березниках скончалась медсестра с 40-летним стажем работы Ольга Жуланова

В городе Березники Пермского края простились с медсестрой Ольгой Жулановой, которая ушла из жизни 25 февраля. Она проработала в краевой больнице имени Вагнера почти 40 лет.
«С прискорбием сообщаем о кончине Жулановой Ольги Александровны. В нашей больнице она проработала медицинской сестрой почти 40 лет», — сообщается на странице учреждения здравоохранения в соцсетях.
Жуланова после окончания Березниковского медучилища работала старшей медсестрой в нескольких отделениях больницы: гастроэнтерологическом, инфекционном и терапевтическом. Коллеги отзываются о ней как о дисциплинированном, грамотном специалисте и неравнодушном человеке. Администрация больницы имени Вагнера выразила соболезнования родным и близким медика.
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