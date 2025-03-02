В Челябинске впервые пройдет VK Fest

В Челябинске 14 июня состоится фестиваль от социальной сети «ВКонтакте» VK Fest. На мероприятии пройдут встречи с популярными блогерами и артистами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
«В этом году VK Fest смогут посетить жители и гости Южного Урала. Именно в Челябинске 14 июня будет дан старт главному событию этого лета. Также фестиваль внесен в Книгу рекордов России, побив рекорд по количеству выступающих артистов и развлекательных зон», — уточнили в пресс-службе.
Фестиваль пройдет также в Казани, Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве. Организаторы уточнили, что мероприятия в городах пройдут в разные даты — с 14 июня по 20 июля. Подробная программа будет известна позже.
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