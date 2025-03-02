02 марта 2025

В Челябинске впервые пройдет VK Fest

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске откроют серию фестивалей от «ВКонтакте»
В Челябинске откроют серию фестивалей от «ВКонтакте» Фото:

В Челябинске 14 июня состоится фестиваль от социальной сети «ВКонтакте» VK Fest. На мероприятии пройдут встречи с популярными блогерами и артистами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«В этом году VK Fest смогут посетить жители и гости Южного Урала. Именно в Челябинске 14 июня будет дан старт главному событию этого лета. Также фестиваль внесен в Книгу рекордов России, побив рекорд по количеству выступающих артистов и развлекательных зон», — уточнили в пресс-службе.

Фестиваль пройдет также в Казани, Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве. Организаторы уточнили, что мероприятия в городах пройдут в разные даты — с 14 июня по 20 июля. Подробная программа будет известна позже.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 14 июня состоится фестиваль от социальной сети «ВКонтакте» VK Fest. На мероприятии пройдут встречи с популярными блогерами и артистами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «В этом году VK Fest смогут посетить жители и гости Южного Урала. Именно в Челябинске 14 июня будет дан старт главному событию этого лета. Также фестиваль внесен в Книгу рекордов России, побив рекорд по количеству выступающих артистов и развлекательных зон», — уточнили в пресс-службе. Фестиваль пройдет также в Казани, Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве. Организаторы уточнили, что мероприятия в городах пройдут в разные даты — с 14 июня по 20 июля. Подробная программа будет известна позже.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...