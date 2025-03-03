По всей России 5 марта завоют сирены

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МЧС проводит плановую проверку систем оповещения
МЧС проводит плановую проверку систем оповещения Фото:

Во всех регионах России 5 марта включатся электросирены и громкоговорители. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Специалисты проверяют работоспособность систем оповещения, которые используются для оповещения населения в случае ЧС», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале.  В эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов появится сигнал «Внимание всем!».

Ведомство призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие. Такая проверка является плановой и проходит дважды в год.

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Во всех регионах России 5 марта включатся электросирены и громкоговорители. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Специалисты проверяют работоспособность систем оповещения, которые используются для оповещения населения в случае ЧС», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале.  В эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов появится сигнал «Внимание всем!». Ведомство призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие. Такая проверка является плановой и проходит дважды в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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