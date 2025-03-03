По всей России 5 марта завоют сирены

Во всех регионах России 5 марта включатся электросирены и громкоговорители. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Специалисты проверяют работоспособность систем оповещения, которые используются для оповещения населения в случае ЧС», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале. В эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов появится сигнал «Внимание всем!».
Ведомство призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие. Такая проверка является плановой и проходит дважды в год.
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