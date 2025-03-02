02 марта 2025

На челябинском заводе придумали способ уберечь дороги от сверхтяжелой техники. Фото

Автокран «Челябинец» сможет ездить по дорогам без разрешения
© Служба новостей «URA.RU»
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Тяжелые автокраны смогут выходить на дороги без оформления разрешения
Тяжелые автокраны смогут выходить на дороги без оформления разрешения Фото:

На Челябинском механическом заводе придумали способ, позволяющий тяжелым кранам выезжать на дороги без получения специального разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

«Специалисты инженерного центра АО „ЧМЗ“ в 2025 году разработали дополнительную опцию для автокранов грузоподъемностью 50-60 тонн — „транспортную кассету“. Она предназначена для размещения и закрепления снимаемой стрелы (длиной 34,5 или 42 метра) для перевозки на отдельном транспортном средстве. Модернизация конструкции крана обеспечивает тяжеловесной технике свободу передвижения по дорогам общего пользования», — сообщается на сайте предприятия.

Процесс приведения автокрана «Челябинец» в транспортное положение занимает у двух человек около часа. Вес демонтируемой конструкции — около 25 тонн. До внедрения изобретения для допуска тяжелых кранов на дороги требовалось получить специальное разрешение, что было трудоемким и занимало гораздо больше времени. К тому же движение сверхтяжелого транспорта оказывало негативное воздействие на дороги.

Сейчас завод ведет переговоры о поставке техники с одной из нефтегазовых компаний. В случае успеха переговоров усовершенствованные автокраны будут поставлены в районы Крайнего Севера.

После демонтажа стрелы машина вписывается в нормы нагрузки на дороги
После демонтажа стрелы машина вписывается в нормы нагрузки на дороги
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На Челябинском механическом заводе придумали способ, позволяющий тяжелым кранам выезжать на дороги без получения специального разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе завода. «Специалисты инженерного центра АО „ЧМЗ“ в 2025 году разработали дополнительную опцию для автокранов грузоподъемностью 50-60 тонн — „транспортную кассету“. Она предназначена для размещения и закрепления снимаемой стрелы (длиной 34,5 или 42 метра) для перевозки на отдельном транспортном средстве. Модернизация конструкции крана обеспечивает тяжеловесной технике свободу передвижения по дорогам общего пользования», — сообщается на сайте предприятия. Процесс приведения автокрана «Челябинец» в транспортное положение занимает у двух человек около часа. Вес демонтируемой конструкции — около 25 тонн. До внедрения изобретения для допуска тяжелых кранов на дороги требовалось получить специальное разрешение, что было трудоемким и занимало гораздо больше времени. К тому же движение сверхтяжелого транспорта оказывало негативное воздействие на дороги. Сейчас завод ведет переговоры о поставке техники с одной из нефтегазовых компаний. В случае успеха переговоров усовершенствованные автокраны будут поставлены в районы Крайнего Севера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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