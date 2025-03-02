На Челябинском механическом заводе придумали способ, позволяющий тяжелым кранам выезжать на дороги без получения специального разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
«Специалисты инженерного центра АО „ЧМЗ“ в 2025 году разработали дополнительную опцию для автокранов грузоподъемностью 50-60 тонн — „транспортную кассету“. Она предназначена для размещения и закрепления снимаемой стрелы (длиной 34,5 или 42 метра) для перевозки на отдельном транспортном средстве. Модернизация конструкции крана обеспечивает тяжеловесной технике свободу передвижения по дорогам общего пользования», — сообщается на сайте предприятия.
Процесс приведения автокрана «Челябинец» в транспортное положение занимает у двух человек около часа. Вес демонтируемой конструкции — около 25 тонн. До внедрения изобретения для допуска тяжелых кранов на дороги требовалось получить специальное разрешение, что было трудоемким и занимало гораздо больше времени. К тому же движение сверхтяжелого транспорта оказывало негативное воздействие на дороги.
Сейчас завод ведет переговоры о поставке техники с одной из нефтегазовых компаний. В случае успеха переговоров усовершенствованные автокраны будут поставлены в районы Крайнего Севера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!