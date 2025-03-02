Пермский миллиардер Репин заработал десятки миллионов рублей на коровниках

Пермский агрохолдинг «Русь», собственником которого является миллиардер Александр Репин в 2024 году получил прибыль на сумму более 18 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в сервисе СБИС.
«Отчет о финансовых результатах общества с ограниченной ответственностью „Русь“, Пермский край. Выручка в 2024 году составила 1,65 млрд рублей, а чистая прибыль — 18,1 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее агрохолдинг фиксировал выручку в 1,35 млрд рублей и чистую прибыль в 18,4 млн рублей.
В отчете уточняется, что в 2024 году агрохолдинг потратил более 1,3 млрд рублей на оплату сырья и материалов от поставщиков. Более 227 млн рублей составил зарплатный фонд предприятия.
Пермское ООО «Русь» находится в селе Култаево. Предприятие является одним из крупнейших в регионе производителей сырого молока. По словам совладельца агрохолдинга Александра Репина, надои составляют около 100 тонн продукции в сутки.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году министерство агропромышленного комплекса Пермского края потребовало у ООО «Русь» вернуть в бюджет ранее выданную предприятию субсидию в 247 млн рублей. Эти средства были направлены на возмещение затрат на строительство фермы в деревне Кыласово. Агрохолдинг оспорил требование в арбитражном суде, который встал на его сторону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!