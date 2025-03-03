Студентка примчалась в Екатеринбург, чтобы отдать мошенникам миллион

03 марта 2025 в 13:41 Размер текста - 17 +

Девушка приехала на автобусе в другой город и отдала незнакомцам миллион Фото: Денис Моргунов © URA.RU Студентка из города Реж (Свердловская область) не смогла перевести незнакомцам миллион рублей и тогда привезла деньги наличкой и отдала на вокзале мошенникам. Об очередной афере URA.RU сообщил источник. «20-летней девушке пригрозили, что со счета ее отца кто-то пытается перечислить девять миллионов рублей для экстремистов. Она испугалась, к тому же ее заставили подписать „договор о неразглашении“. Окончательно запудрив мозги, студентке велели перечислить на указанный счет деньги», — рассказал собеседник агентства. Она тайком от матери перевела ее сбережения на свою карту, однако осуществить перевод не смогла. Тогда девушка сняла 950 тысяч рублей наличкой, села в автобус и привезла их незнакомому парню на вокзал. Он назвал заранее придуманный пароль — «фортепьяно» — и скрылся с добычей. Вернувшись в Реж, студентка пыталась продолжить перечислять аферистам деньги, но банк заподозрил неладное и заблокировал карту. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентка из города Реж (Свердловская область) не смогла перевести незнакомцам миллион рублей и тогда привезла деньги наличкой и отдала на вокзале мошенникам. Об очередной афере URA.RU сообщил источник. «20-летней девушке пригрозили, что со счета ее отца кто-то пытается перечислить девять миллионов рублей для экстремистов. Она испугалась, к тому же ее заставили подписать „договор о неразглашении“. Окончательно запудрив мозги, студентке велели перечислить на указанный счет деньги», — рассказал собеседник агентства. Она тайком от матери перевела ее сбережения на свою карту, однако осуществить перевод не смогла. Тогда девушка сняла 950 тысяч рублей наличкой, села в автобус и привезла их незнакомому парню на вокзал. Он назвал заранее придуманный пароль — «фортепьяно» — и скрылся с добычей. Вернувшись в Реж, студентка пыталась продолжить перечислять аферистам деньги, но банк заподозрил неладное и заблокировал карту. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».