Студентка примчалась в Екатеринбург, чтобы отдать мошенникам миллион

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Девушка приехала на автобусе в другой город и отдала незнакомцам миллион Фото:

Студентка из города Реж (Свердловская область) не смогла перевести незнакомцам миллион рублей и тогда привезла деньги наличкой и отдала на вокзале мошенникам. Об очередной афере URA.RU сообщил источник.

«20-летней девушке пригрозили, что со счета ее отца кто-то пытается перечислить девять миллионов рублей для экстремистов. Она испугалась, к тому же ее заставили подписать „договор о неразглашении“. Окончательно запудрив мозги, студентке велели перечислить на указанный счет деньги», — рассказал собеседник агентства.

Она тайком от матери перевела ее сбережения на свою карту, однако осуществить перевод не смогла. Тогда девушка сняла 950 тысяч рублей наличкой, села в автобус и привезла их незнакомому парню на вокзал. Он назвал заранее придуманный пароль — «фортепьяно» — и скрылся с добычей.

Вернувшись в Реж, студентка пыталась продолжить перечислять аферистам деньги, но банк заподозрил неладное и заблокировал карту. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

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Студентка из города Реж (Свердловская область) не смогла перевести незнакомцам миллион рублей и тогда привезла деньги наличкой и отдала на вокзале мошенникам. Об очередной афере URA.RU сообщил источник. «20-летней девушке пригрозили, что со счета ее отца кто-то пытается перечислить девять миллионов рублей для экстремистов. Она испугалась, к тому же ее заставили подписать „договор о неразглашении“. Окончательно запудрив мозги, студентке велели перечислить на указанный счет деньги», — рассказал собеседник агентства. Она тайком от матери перевела ее сбережения на свою карту, однако осуществить перевод не смогла. Тогда девушка сняла 950 тысяч рублей наличкой, села в автобус и привезла их незнакомому парню на вокзал. Он назвал заранее придуманный пароль — «фортепьяно» — и скрылся с добычей. Вернувшись в Реж, студентка пыталась продолжить перечислять аферистам деньги, но банк заподозрил неладное и заблокировал карту. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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