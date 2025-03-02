Полиция вскрыла коррупцию в структуре мэрии Копейска

Сотрудники ОЭБиПК отдела полиции «Металлургический» УМВД России по Челябинску вскрыли факт коррупции в муниципальном учреждении Копейска «Городская служба заказчика». Как пояснили URA.RU в пресс-службе областного главка, задержан начальник учреждения. По данным URA.RU, речь идет о Тимуре Яхине.
«Установлено, что 41-летний руководитель получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 300 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за способствование в заключении контракта, в который закладывались бюджетные средства на проведение работ в сфере дорожной инфраструктуры и общее покровительство во время проведения контрольных проверок его исполнения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Как пояснили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, суть контракта заключалась в работах для понижения уровня воды в карьере бывшей шахты № 45 с целью исключения подтопления автомобильной дороги «Бажово-Старокамышинск». Также сотрудник оказывал общее покровительство при контроле выполненных работ в рамках контракта. Деньги Яхин брал, предварительно, с 17 по 22 апреля 2024 года
«Возбуждено уголовное дело по п. „в “ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В настоящее время следователем СК России проведен обыск по местам работы и жительства обвиняемого, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Яхин был назначен начальником «Городской службы заказчика» в марте 2024 года. То есть за месяц до инкриминируемых событий.
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