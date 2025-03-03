Россиянам напомнили о наказании за домашнее предпринимательство

Не все виды предпринимательской деятельности разрешены в жилых помещениях, сообщают эксперты. По их словам, за домашнее предпринимательство может грозить штраф в несколько тысяч рублей.
«... Роспотребнадзор может вынести постановление ... за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, что чревато штрафом для физических лиц в размере от 500 до одной тысячи рублей... Ответственность за использование жилых помещений не по назначению в виде штрафа для граждан от одной тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей», — пишет РИА Новости Недвижимость со ссылкой на слова юриста Юлии Щипцовой.
Партнер юридической компании BGMP Евгения Пешкова заявила, что действующее законодательство допускает возможность организации рабочего места на дому при условии соблюдения санитарных и противопожарных требований, а также при отсутствии создания неудобств для соседей, таких как шум, неприятные запахи или усиленная нагрузка на системы электро- и водоснабжения. В частности, закон позволяет заниматься в домашних условиях такой деятельностью, как консультации, репетиторство, работа в области информационных технологий или даже ведение детского сада. Однако строго запрещено использование жилых помещений для открытия гостиниц, продуктовых магазинов, заведений общественного питания, а также для осуществления медицинской или миссионерской деятельности.
При нарушении установленных требований гражданам России грозят финансовые санкции. Размер штрафа за несоблюдение санитарных норм может составлять от 500 до одной тысячи рублей. Кроме того, за использование жилых помещений не по их прямому функциональному назначению предусмотрен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. Также предусмотрены штрафы за другие виды нарушений: например, за превышение установленных норм шума штраф составляет от одной до двух тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.