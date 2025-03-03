Песков: Россия продолжит СВО, несмотря на диалог с США

Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, пока не достигнет всех целей, несмотря на налаживание отношений РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Российская Федерация продолжает свой диалог с Вашингтоном в плане нормализации наших двусторонних отношений... Одновременно российская сторона продолжает специальную военную операцию, с тем чтобы достичь всех тех целей, которые были поставлены с самого начала», — сказал Песков во время конференц-колла.
По словам представителя Кремля, Москва контактирует с Вашингтоном для налаживания отношений между двумя странами. В том числе диалог продолжается, чтобы обеспечить достойное функционирование диппредставительств. Без него другие проблемы обсудить будет крайне сложно, заключил Песков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил, что РФ начала спецоперацию, целью которой является денацификация и демилитаризация Украины. Российский лидер подчеркнул, что Москва не хочет и не будет оккупировать территории Киева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.