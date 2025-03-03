«Палаток больше не будет»: Ильменский фестиваль переезжает на городские площадки Челябинска

Ильменский фестиваль переезжает в Челябинск

Решение о переезде в Челябинск приняли в Фонде Олега Митяева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в 2025 году пройдет на городских площадках Челябинска. Так организаторы хотят привлечь новых зрителей, в том числе более молодое поколение, сообщил URA.RU источник.

«Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в 2025 году состоится в Челябинске. Концерты, мастер-классы, конкурсы, творческие встречи пройдут на городских площадках с 6 по 8 июня», — сообщили организаторы мероприятия.

«Это решение приняли в Фонде Олег Митяева. Так они хотят привлечь новых зрителей к фестивалю, в том числе более молодое поколение. Решили поэкспериментировать в этом году», — уточнил URA.RU источник.

Слоган мероприятия в 2025 году — «Ближе». Значит, что мероприятие становится ближе к участникам и зрителям, в том числе территориально, пояснили в оргкомитете.

Открытие приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и состоится 6 июня. «В этом году будет много поэзии Пушкина. Несмотря на новый формат, структура Ильменки останется прежней: детский и взрослый песенные конкурсы, традиционные гала-концерты, концерт „Олег Митяев представляет…“ и многое другое», — добавили организаторы.

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни проводится ежегодно с 1973 года и является брендом Челябинской области. С момента организации и до 1989 года мероприятие проходило на берегу Ильменского озера в Миассе. Потом до 1990 года — на берегу озера Морскалы возле поселка Ленинск также в Миассе. С 1991 года по 2014 год — снова на берегу Ильменского озера.

В 2014 года на фестивале произошла страшная трагедия — из-за непогоды погибли двое детей — семилетняя девочка и десятилетний мальчик. На палатку, где они находились, ураганный ветер повалил высоченные сосны. Также молнией убило 50-летнюю жительницу Златоуста.

Последующие четыре года, а также в 2022—2023 годах мероприятие проходило на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году прошел только онлайн-конкурс, а в 2021 году помимо онлайн-конкурса прошли фестивальные концерты в Челябинске.