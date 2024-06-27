27 июня 2024

Гостям Ильменского фестиваля запретили жить в палатках

Палаточный лагерь Ильменского фестиваля закрыли из-за шторма
© Служба новостей «URA.RU»
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Палаточный лагерь спасателей Авиалесохраны. Салехард, палатки, туризм
Палаточный лагерь на Ильменском фестивале закрыли из-за непогоды Фото:

Гостям Ильменского фестиваля, который пройдет в Челябинской области с 28 по 30 июня, запретили размещаться в палаточном лагере. Об этом сообщили организаторы.

«В этом году в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на территории Челябинской области, размещение в палаточном лагере запрещено», — сообщили на официальном сайте фестиваля. О формате мероприятия объявят позже.

По планам, Ильменский фестиваль должен пройти на горнолыжном курорте «Солнечная Долина». О том, какие мероприятия ждут гостей праздника, URA.RU рассказало в афише.

Массовые праздники из-за непогоды стали отменять накануне. День Молодежи отменили в Нагайбакском районе. Воздержаться от поездок в предстоящие выходные попросили и водителей. По прогнозам синоптиков, в область придут грозы, ураган и ливни.

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Гостям Ильменского фестиваля, который пройдет в Челябинской области с 28 по 30 июня, запретили размещаться в палаточном лагере. Об этом сообщили организаторы. «В этом году в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на территории Челябинской области, размещение в палаточном лагере запрещено», — сообщили на официальном сайте фестиваля. О формате мероприятия объявят позже. По планам, Ильменский фестиваль должен пройти на горнолыжном курорте «Солнечная Долина». О том, какие мероприятия ждут гостей праздника, URA.RU рассказало в афише. Массовые праздники из-за непогоды стали отменять накануне. День Молодежи отменили в Нагайбакском районе. Воздержаться от поездок в предстоящие выходные попросили и водителей. По прогнозам синоптиков, в область придут грозы, ураган и ливни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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