Гостям Ильменского фестиваля запретили жить в палатках

Гостям Ильменского фестиваля, который пройдет в Челябинской области с 28 по 30 июня, запретили размещаться в палаточном лагере. Об этом сообщили организаторы.
«В этом году в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на территории Челябинской области, размещение в палаточном лагере запрещено», — сообщили на официальном сайте фестиваля. О формате мероприятия объявят позже.
По планам, Ильменский фестиваль должен пройти на горнолыжном курорте «Солнечная Долина». О том, какие мероприятия ждут гостей праздника, URA.RU рассказало в афише.
Массовые праздники из-за непогоды стали отменять накануне. День Молодежи отменили в Нагайбакском районе. Воздержаться от поездок в предстоящие выходные попросили и водителей. По прогнозам синоптиков, в область придут грозы, ураган и ливни.
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