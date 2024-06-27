Развлечения Культура Гостям Ильменского фестиваля запретили жить в палатках Палаточный лагерь Ильменского фестиваля закрыли из-за шторма 28 июня 2024 в 12:48 Размер текста - 17 + Палаточный лагерь на Ильменском фестивале закрыли из-за непогоды Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Гостям Ильменского фестиваля, который пройдет в Челябинской области с 28 по 30 июня, запретили размещаться в палаточном лагере. Об этом сообщили организаторы. «В этом году в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на территории Челябинской области, размещение в палаточном лагере запрещено», — сообщили на официальном сайте фестиваля. О формате мероприятия объявят позже. По планам, Ильменский фестиваль должен пройти на горнолыжном курорте «Солнечная Долина». О том, какие мероприятия ждут гостей праздника, URA.RU рассказало в афише. Массовые праздники из-за непогоды стали отменять накануне. День Молодежи отменили в Нагайбакском районе. Воздержаться от поездок в предстоящие выходные попросили и водителей. По прогнозам синоптиков, в область придут грозы, ураган и ливни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Гостям Ильменского фестиваля, который пройдет в Челябинской области с 28 по 30 июня, запретили размещаться в палаточном лагере. Об этом сообщили организаторы. «В этом году в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на территории Челябинской области, размещение в палаточном лагере запрещено», — сообщили на официальном сайте фестиваля. О формате мероприятия объявят позже. По планам, Ильменский фестиваль должен пройти на горнолыжном курорте «Солнечная Долина». О том, какие мероприятия ждут гостей праздника, URA.RU рассказало в афише. Массовые праздники из-за непогоды стали отменять накануне. День Молодежи отменили в Нагайбакском районе. Воздержаться от поездок в предстоящие выходные попросили и водителей. По прогнозам синоптиков, в область придут грозы, ураган и ливни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям