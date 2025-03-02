Звезда блокбастера «Холоп» встретится с жителями ХМАО

Организаторы кинофестиваля «Дух огня» устроят для югорчан встречу с сербско-российский актером Милошем Биковичем. Широкую известность ему принесла роль мажора в комедии «Холоп».
«Состоится спецпоказ фильма „Изоляция“ о молодом биологе, оказавшемся в условиях одиночества на научной станции. После просмотра зрители смогут пообщаться с исполнителем главной роли Милошем Биковичем», — следует из программы, опубликованной на сайте кинофестиваля. Правда за встречу со звездой придется заплатить. А сами показы фильмов, заявленных на «Дух огня», бесплатные.
Бикович с 13 лет перевоплощается в разные роли, а в последние годы все чаще появляется на главных позициях. Так, например, он сыграл мажора Георгия в «Холопе». Также актер знаком зрителям по сериалу «Отель Элеон», продолжению «Кухни».
На открытие «Духа огня» в Ханты-Мансийск приедут и другие звездные гости. Среди них — ведущие телепередач «Поле чудес» и «Следствие вели…» Леонид Якубович и Леонид Каневский.
После кинофестиваля югорчан ждет весной еще один творческий вечер с журналистом и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Он участвовал в таких популярных телепроектах, «Суперстар» и «Х-фактор».
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