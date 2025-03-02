02 марта 2025

Звезда блокбастера «Холоп» встретится с жителями ХМАО

Организаторы «Духа огня» устроят для югорчан встречу с Милошем Биковичем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большинство билетов на встречу с Биковичем в Ханты-Мансийске уже раскупили
Большинство билетов на встречу с Биковичем в Ханты-Мансийске уже раскупили Фото:

Организаторы кинофестиваля «Дух огня» устроят для югорчан встречу с сербско-российский актером Милошем Биковичем. Широкую известность ему принесла роль мажора в комедии «Холоп».

«Состоится спецпоказ фильма „Изоляция“ о молодом биологе, оказавшемся в условиях одиночества на научной станции. После просмотра зрители смогут пообщаться с исполнителем главной роли Милошем Биковичем», — следует из программы, опубликованной на сайте кинофестиваля. Правда за встречу со звездой придется заплатить. А сами показы фильмов, заявленных на «Дух огня», бесплатные.

Бикович с 13 лет перевоплощается в разные роли, а в последние годы все чаще появляется на главных позициях. Так, например, он сыграл мажора Георгия в «Холопе». Также актер знаком зрителям по сериалу «Отель Элеон», продолжению «Кухни».

На открытие «Духа огня» в Ханты-Мансийск приедут и другие звездные гости. Среди них — ведущие телепередач «Поле чудес» и «Следствие вели…» Леонид Якубович и Леонид Каневский.

После кинофестиваля югорчан ждет весной еще один творческий вечер с журналистом и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Он участвовал в таких популярных телепроектах, «Суперстар» и «Х-фактор».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организаторы кинофестиваля «Дух огня» устроят для югорчан встречу с сербско-российский актером Милошем Биковичем. Широкую известность ему принесла роль мажора в комедии «Холоп». «Состоится спецпоказ фильма „Изоляция“ о молодом биологе, оказавшемся в условиях одиночества на научной станции. После просмотра зрители смогут пообщаться с исполнителем главной роли Милошем Биковичем», — следует из программы, опубликованной на сайте кинофестиваля. Правда за встречу со звездой придется заплатить. А сами показы фильмов, заявленных на «Дух огня», бесплатные. Бикович с 13 лет перевоплощается в разные роли, а в последние годы все чаще появляется на главных позициях. Так, например, он сыграл мажора Георгия в «Холопе». Также актер знаком зрителям по сериалу «Отель Элеон», продолжению «Кухни». На открытие «Духа огня» в Ханты-Мансийск приедут и другие звездные гости. Среди них — ведущие телепередач «Поле чудес» и «Следствие вели…» Леонид Якубович и Леонид Каневский. После кинофестиваля югорчан ждет весной еще один творческий вечер с журналистом и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Он участвовал в таких популярных телепроектах, «Суперстар» и «Х-фактор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...