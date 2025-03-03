Полеты импортозамещенных самолетов МС-21 и SJ-100 пройдут в первом полугодии

Первые полеты импортозамещенных российских самолетов МС-21 и SJ-100 должны пройти в первые шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
«Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия», — сказал Алиханов во время заседания президиума совета законодательства. Его слова передает РИА Новости. После первых полетов самолеты приступят к сертифицированным испытаниям.
По словам министра, сертификация самолетов осуществляется одновременно с их производством. В настоящее время в производстве находятся 13 серийных самолетов МС-21: девять планеров готовы к установке систем, а еще четыре находятся на этапе агрегатной сборки. Что касается SJ-100, то на разных стадиях готовности находятся 20 серийных воздушных судов, из которых 10 — уже в процессе окончательной сборки. Выпуск самолетов должен начаться уже в 2026 году.
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