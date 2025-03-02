В Тюмени определят лучших биатлонистов страны

С 13 по 16 марта в тюменской «Жемчужине Сибири» состоится главное событие для российских биатлонистов — чемпионат страны. Какие соревнования ожидают спортсменов и зрителей — в материале URA.RU.
Программа на 13 марта
В четверг спортсмены продемонстрируют свои силы в дисциплине суперспринт. Квалификация для мужчин начнется в 10:40, а для женщин — в 12:10 Финал суперспринта запланирован на 13:30 и 14:40 соответственно.
Программа на 15 марта
Во второй день чемпионата ожидается только одно событие — эстафета. Она будет смешанной и одиночной. Женщинам потребуется преодолеть шесть километров трассы, мужчинам — семь с половиной. Старт назначен на 12:00.
Программа на 16 марта
В заключительный день главных соревнований по биатлону пройдет командная смешанная эстафета. Спортсменам предстоит сформировать группу из двух участников и преодолеть такие же расстояния, как и днем ранее. Гонка начнется в 12:00.
В этом году в соревновании смогут принять участие не только спортсмены из России. К ним, в том числе, присоединятся биатлонисты из Беларуси.
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