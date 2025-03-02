02 марта 2025
01 марта 2025

В Тюмени определят лучших биатлонистов страны

В Тюмени с 13 по 16 марта состоится этап Чемпионата России по биатлону
© Служба новостей «URA.RU»
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Для спортсменов подготовлено три дня соревнований
Для спортсменов подготовлено три дня соревнований Фото:

С 13 по 16 марта в тюменской «Жемчужине Сибири» состоится главное событие для российских биатлонистов — чемпионат страны. Какие соревнования ожидают спортсменов и зрителей — в материале URA.RU.

Программа на 13 марта

В четверг спортсмены продемонстрируют свои силы в дисциплине суперспринт. Квалификация для мужчин начнется в 10:40, а для женщин — в 12:10 Финал суперспринта запланирован на 13:30 и 14:40 соответственно.

Программа на 15 марта

Во второй день чемпионата ожидается только одно событие — эстафета. Она будет смешанной и одиночной. Женщинам потребуется преодолеть шесть километров трассы, мужчинам — семь с половиной. Старт назначен на 12:00.

Программа на 16 марта

В заключительный день главных соревнований по биатлону пройдет командная смешанная эстафета. Спортсменам предстоит сформировать группу из двух участников и преодолеть такие же расстояния, как и днем ранее. Гонка начнется в 12:00.

В этом году в соревновании смогут принять участие не только спортсмены из России. К ним, в том числе, присоединятся биатлонисты из Беларуси

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С 13 по 16 марта в тюменской «Жемчужине Сибири» состоится главное событие для российских биатлонистов — чемпионат страны. Какие соревнования ожидают спортсменов и зрителей — в материале URA.RU. Программа на 13 марта В четверг спортсмены продемонстрируют свои силы в дисциплине суперспринт. Квалификация для мужчин начнется в 10:40, а для женщин — в 12:10 Финал суперспринта запланирован на 13:30 и 14:40 соответственно. Программа на 15 марта Во второй день чемпионата ожидается только одно событие — эстафета. Она будет смешанной и одиночной. Женщинам потребуется преодолеть шесть километров трассы, мужчинам — семь с половиной. Старт назначен на 12:00. Программа на 16 марта В заключительный день главных соревнований по биатлону пройдет командная смешанная эстафета. Спортсменам предстоит сформировать группу из двух участников и преодолеть такие же расстояния, как и днем ранее. Гонка начнется в 12:00. В этом году в соревновании смогут принять участие не только спортсмены из России. К ним, в том числе, присоединятся биатлонисты из Беларуси. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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