Аналитики назвали самые популярные фильмы у жителей ХМАО

Жители ХМАО в поездках чаще всего смотрят комедии, семейное кино и детективы с триллерами. Менее популярными оказались фантастика, драмы и ужасы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома» в Югре.
«Опрос показал, что 80% путешественников смотрят кино и сериалы в дороге, причем 33% делают это регулярно. Молодежь активнее всего: среди респондентов 18–24 лет 40% регулярно включают видео в поездках, а среди старшего поколения (65+) — только 22%. Фильмы остаются самым популярным форматом (65%), но молодежь чаще выбирает сериалы: их смотрят 53% респондентов 18–24 лет», — следует из опроса.
Также молодежь Югры чаще выбирает сериалы: их смотрят 53% респондентов в возрасте 18–24 лет. В то же время старшее поколение (65+) предпочитает классические фильмы (62%). При этом жанровые предпочтения зависят от возраста: например, фантастику и ужасы чаще выбирают зрители до 34 лет, а семейное кино популярно среди всех возрастных групп.
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