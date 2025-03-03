РБК: на рынке этанола выявили схему по уходу от уплаты акцизов на 70 млрд

Оптовые компании не заплатили акцизы за 100 миллионов литров нелегального спирта, за которые государство недополучило 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор системы маркировки «Честный знак».
ЦРПТ выявил, что у 219 оптовых продавцов на складах зависло около 100 миллионов литров нелегального этанола — за него не был заплачен акциз. Этот спирт мог использоваться для разбавления алкоголя, сообщает РБК. Отмечается, что такой объем нелегальной медицинской продукции привел к убыткам государства на 70 миллиардов рублей с акцизных сборов.
ЦРПТ направил информацию об этом нарушении в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и комитет Госдумы по экономической политике. По их данным, продавцы более полутора месяцев не использовали этанол для реализации — в соответствии с этим, они считаются «зависшими».
Росздравнадзор уже начал проверку участников рынка медицинского спирта — они проводятся с декабря 2024 года. Уже совершены 22 выезда, однако процесс еще не завершен. Они выявили такие нарушения, как: отсутствие какой-либо информации об этаноле и об операциях, связанных с ним. Деятельность некоторых компаний была приостановлена на полтора месяца, были составлены протоколы об административных правонарушениях, таких как несвоевременное и недостоверное внесение данных в систему мониторинга, а также осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями и многое другое.
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