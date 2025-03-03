РБК: на рынке этанола выявили схему по уходу от уплаты акцизов на 70 млрд

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«Зависший» на складах этанол мог использоваться для подделки алкоголя
«Зависший» на складах этанол мог использоваться для подделки алкоголя Фото:

Оптовые компании не заплатили акцизы за 100 миллионов литров нелегального спирта, за которые государство недополучило 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор системы маркировки «Честный знак».

ЦРПТ выявил, что у 219 оптовых продавцов на складах зависло около 100 миллионов литров нелегального этанола — за него не был заплачен акциз. Этот спирт мог использоваться для разбавления алкоголя, сообщает РБК. Отмечается, что такой объем нелегальной медицинской продукции привел к убыткам государства на 70 миллиардов рублей с акцизных сборов. 

ЦРПТ направил информацию об этом нарушении в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и комитет Госдумы по экономической политике. По их данным, продавцы более полутора месяцев не использовали этанол для реализации — в соответствии с этим, они считаются «зависшими». 

Росздравнадзор уже начал проверку участников рынка медицинского спирта — они проводятся с декабря 2024 года. Уже совершены 22 выезда, однако процесс еще не завершен. Они выявили такие нарушения, как: отсутствие какой-либо информации об этаноле и об операциях, связанных с ним. Деятельность некоторых компаний была приостановлена на полтора месяца, были составлены протоколы об административных правонарушениях, таких как несвоевременное и недостоверное внесение данных в систему мониторинга, а также осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями и многое другое. 

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Оптовые компании не заплатили акцизы за 100 миллионов литров нелегального спирта, за которые государство недополучило 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор системы маркировки «Честный знак». ЦРПТ выявил, что у 219 оптовых продавцов на складах зависло около 100 миллионов литров нелегального этанола — за него не был заплачен акциз. Этот спирт мог использоваться для разбавления алкоголя, сообщает РБК. Отмечается, что такой объем нелегальной медицинской продукции привел к убыткам государства на 70 миллиардов рублей с акцизных сборов.  ЦРПТ направил информацию об этом нарушении в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и комитет Госдумы по экономической политике. По их данным, продавцы более полутора месяцев не использовали этанол для реализации — в соответствии с этим, они считаются «зависшими».  Росздравнадзор уже начал проверку участников рынка медицинского спирта — они проводятся с декабря 2024 года. Уже совершены 22 выезда, однако процесс еще не завершен. Они выявили такие нарушения, как: отсутствие какой-либо информации об этаноле и об операциях, связанных с ним. Деятельность некоторых компаний была приостановлена на полтора месяца, были составлены протоколы об административных правонарушениях, таких как несвоевременное и недостоверное внесение данных в систему мониторинга, а также осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями и многое другое. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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