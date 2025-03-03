Суд приговорил экс-чиновника Росавиации Павлюка к восьми годам колонии

Бывший начальник отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк приговорен к восьми годам колонии за получение взяток от пилотов. Об этом сообщает ТАСС. Павлюк обвинялся в том, что он получал деньги за содействие в лицензировании пилотов.
«Дорогомиловский районный суд признал виновным Павлюка и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы», — передает агентство. Его обвиняют в получении взяток, а также участии в преступной группировке. По данным следствия, сумма взяток составила около 10 миллионов рублей. Эти деньги экс-чиновник получал за помощь пилотам в получении необходимых лицензий и удостоверений на право управления воздушным транспортом. Обвиняемый полностью признал вину.
На днях прокурор потребовал осудить Павлюка на восемь лет лишения свободы по делу о взятках. Процесс рассмотрения дела Максима Павлюка проходил в течение нескольких месяцев.
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