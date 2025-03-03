Стало известно, когда самолет МС-21 совершит первый полет на пермских двигателях

Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с пермским двигателем состоятся в 2025 году. Речь идет о первом полугодии.
«Одновременно с этим в небо поднимутся SJ-100 с двигателем ПД-8. После этого уже начнутся сертификационные летные испытания. Сейчас в производстве находятся 13 серийных самолетов МС-21», — сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей РФ.
Изначально предполагалось, что первые шесть серийных лайнеров МС-21 с пермским двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году. Тогда же должно было и начаться серийное производство. Затем выпуск лайнеров отложили на 1-2 года из-за санкций западных стран.
Ранее URA. RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин назвал пермское производство новейших авиадвигателей ПД-14 для гражданских судов эффективным и надежным. Он также отметил, что авиадвигатель превзошел по своим параметрам многие зарубежные аналоги.
В октябре 2023 года Путин посетил с рабочим визитом Пермь, где встретился с генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. На встрече речь шла о производстве двигателей ПД-14 и ПД-35. По словам Иноземцева, предприятие за год выпустило восемь авиадвигателей ПД-14, в планах на 2024 год было еще 12 двигателей.
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