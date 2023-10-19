Путин провел в Перми встречу с генконструктором «Авиадвигателя» Иноземцевым

19 октября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Александр Иноземцев ответил на вопросы о производстве двигателей ПД-14 и ПД-35 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Президент Владимир Путин провел в Перми рабочую встречу с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. С ним глава российского государства обсудил производство двигателей ПД-14 и ПД-35. «Иноземцев доложил Путину, что на двигателях ПД-14 сейчас летают три самолета МС-21. Всего их сделали восемь штук, на будущий год план -12 штук, потом — 24 штуки», — сообщили РИА Новости. По словам Иноземцева, сейчас стоит задача начать эксплуатацию двигателей, устранить возникающие на начальном этапе проблемы, наращивая объем производства. «Ну, а теперь, как я сказал, ПД-35 и поручения. Готовность полная», — добавил в ходе встречи Владимир Путин. Глава российского государства в Перми принимает участие в мероприятиях форума «Россия — спортивная держава». Он проходит в краевой столице с 19 по 22 октября. Ранее Владимир Путин выступил на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Президент Владимир Путин провел в Перми рабочую встречу с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. С ним глава российского государства обсудил производство двигателей ПД-14 и ПД-35. «Иноземцев доложил Путину, что на двигателях ПД-14 сейчас летают три самолета МС-21. Всего их сделали восемь штук, на будущий год план -12 штук, потом — 24 штуки», — сообщили РИА Новости. По словам Иноземцева, сейчас стоит задача начать эксплуатацию двигателей, устранить возникающие на начальном этапе проблемы, наращивая объем производства. «Ну, а теперь, как я сказал, ПД-35 и поручения. Готовность полная», — добавил в ходе встречи Владимир Путин. Глава российского государства в Перми принимает участие в мероприятиях форума «Россия — спортивная держава». Он проходит в краевой столице с 19 по 22 октября. Ранее Владимир Путин выступил на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.