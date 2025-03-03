В Челябинске за месяц подорожали квартиры на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В среднем квартиры на вторичке в Челябинске продают по 102 тысячи рублей за квадрат
В среднем квартиры на вторичке в Челябинске продают по 102 тысячи рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в феврале 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке достигла 5 миллионов 600 тысяч рублей. Квартиры на вторичном рынке стали продавать по 103 тысячи рублей за квадрат. Жилье подорожало на 1,1%, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в феврале стоимость квартир на вторичном рынке достигла 5 миллионов 569 тысяч рублей за объект. Цена квадратного метра вторичного жилья — 103 тысячи рублей. За месяц цена поднялась лишь на 1,1%», — сообщается на сайте «Мир квартир».

В среднем по России вторичное жилье подорожало на 0,5% до 6 миллионов 394 тысяч рублей за объект. Сильнее всего квартиры выросли в цене в Перми, Курске, Кирове, Саранске. Что касается столичных регионов, то там квартиры немного подешевели. В Москве — на 0,5%, до 21 миллиона рублей, в Московской области — на 0,4%, до 8,5 миллионов рублей, в Петербурге — на 0,3%, до 12 миллионов рублей за объект.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в феврале 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке достигла 5 миллионов 600 тысяч рублей. Квартиры на вторичном рынке стали продавать по 103 тысячи рублей за квадрат. Жилье подорожало на 1,1%, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в феврале стоимость квартир на вторичном рынке достигла 5 миллионов 569 тысяч рублей за объект. Цена квадратного метра вторичного жилья — 103 тысячи рублей. За месяц цена поднялась лишь на 1,1%», — сообщается на сайте «Мир квартир». В среднем по России вторичное жилье подорожало на 0,5% до 6 миллионов 394 тысяч рублей за объект. Сильнее всего квартиры выросли в цене в Перми, Курске, Кирове, Саранске. Что касается столичных регионов, то там квартиры немного подешевели. В Москве — на 0,5%, до 21 миллиона рублей, в Московской области — на 0,4%, до 8,5 миллионов рублей, в Петербурге — на 0,3%, до 12 миллионов рублей за объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...