В Челябинске за месяц подорожали квартиры на вторичном рынке

В Челябинске в феврале 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке достигла 5 миллионов 600 тысяч рублей. Квартиры на вторичном рынке стали продавать по 103 тысячи рублей за квадрат. Жилье подорожало на 1,1%, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в феврале стоимость квартир на вторичном рынке достигла 5 миллионов 569 тысяч рублей за объект. Цена квадратного метра вторичного жилья — 103 тысячи рублей. За месяц цена поднялась лишь на 1,1%», — сообщается на сайте «Мир квартир».
В среднем по России вторичное жилье подорожало на 0,5% до 6 миллионов 394 тысяч рублей за объект. Сильнее всего квартиры выросли в цене в Перми, Курске, Кирове, Саранске. Что касается столичных регионов, то там квартиры немного подешевели. В Москве — на 0,5%, до 21 миллиона рублей, в Московской области — на 0,4%, до 8,5 миллионов рублей, в Петербурге — на 0,3%, до 12 миллионов рублей за объект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!