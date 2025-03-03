Какие праздники отмечают 4 марта 2025 года: что нельзя делать, приметы

Вторник, 4 марта 2025 года — день, богатый на праздники. В православии чтят память апостолов Архиппа и Филимона, в народе отмечают Архипов день, а в мире празднуют День очкарика, борьбы с ожирением и инженерии. Какова история этих дат, какие у них традиции и приметы, что можно и нельзя делать 4 марта — подробнее в материале URA.RU.
Православные праздники 4 марта 2025 года
День памяти апостолов Архиппа, Филимона и Апфии
Главным церковным праздником 4 марта является День памяти апостолов от 70-ти Архиппа, Филимона и равноапостольной Апфии. Святые Архипп и Филимон жили в I веке в городе Колоссы. Филимон был знатным и уважаемым гражданином, который под влиянием проповеди апостола Павла уверовал во Христа. Вместе с женой Апфией он превратил свой дом в христианскую церковь.
Архипп, ученик апостола Павла, служил епископом в той же церкви. Во время гонений на христиан при императоре Нероне Архипп, Филимон и Апфия пострадали за веру и приняли мученическую смерть. Архиппа язычники убили ножом по пути на праздник, а Филимона и Апфию после долгих истязаний закопали по пояс в землю и забросали камнями.
Церковь прославляет апостолов Архиппа и Филимона как ревностных учеников Христовых, не побоявшихся открыто исповедовать веру даже под угрозой смерти. Апфия почитается как равноапостольная — то есть просветительница, обратившая многих людей в христианство.
Преподобный Феодор Санаксарский
В этот же день православная церковь чтит память преподобного Феодора Санаксарского — монаха и настоятеля, жившего в XVIII веке и прославившегося своей подвижнической жизнью и духовными наставлениями.
Феодор (в миру Иван Ушаков) происходил из дворянской семьи, но в юности оставил мирскую карьеру и принял монашеский постриг. Он много лет провел в Саровском и Санаксарском монастырях, где своим примером побуждал братию к духовному деланию.
Став настоятелем Санаксарской обители, Феодор ввел строгий устав, восстановил монастырское хозяйство, построил каменный храм. За свои труды и добродетельную жизнь он снискал глубокое уважение не только монахов, но и мирян.
Народные праздники 4 марта 2025 года
Архипов день
В народном календаре 4 марта носит название Архипов день, или Федот. Крестьяне на Руси верили, что в этот день весна вступает в полную силу. Начинает таять снег, а с крыш свисают первые сосульки.
Основные приметы на 4 марта:
- Если 4 марта тепло и сухо — лето будет хорошим и урожайным.
- Звездное небо в ночь на 4 марта предвещает позднюю и затяжную весну.
- Если встретишь в лесу серого зайца — холодов больше не будет. А увидишь белого — жди снега.
- Вороны купаются в лужах — к потеплению.
- Сильный ветер 4 марта обещает сухое лето.
Что можно и нельзя делать 4 марта 2025
В Архипов день полагалось угощать родных и соседей свежим хлебом, а крошки отдавать птицам и скоту — чтобы весь год быть сытым. Хозяйки старались напечь побольше пирогов и булочек, веря, что это принесет достаток.
Нельзя было 4 марта делиться планами и хвалиться успехами — считалось, что это навлечет неудачу. А вот помогать бедным и нуждающимся, наоборот, советовали — это сулило счастье и благополучие.
Строго-настрого запрещалось в этот день глядеть на луну или звезды — по поверью, это грозило тяжелой болезнью или даже смертью. И конечно, нельзя было лениться — тот, кто проведет Архипов день в безделье, рискует быть разоренным.
Международные праздники 4 марта 2025 года
Всемирный день очкарика
4 марта отмечается Международный день очкарика — праздник людей, смотрящих на окружающий мир в основном сквозь стекла очков. И надо отметить, что таких немало — согласно медицинским данным, около трети населения Земли в разной степени страдают нарушениями зрения, поэтому вынуждены носить очки.
Первые линзы для коррекции зрения появились еще в Древней Греции и Риме, но очки современного типа изобрел в XIII веке итальянский монах-изобретатель Алессандро Спина. Он первым соединил пару линз дужкой и оправой.
Сегодня очки — не только медицинский прибор, но и модный аксессуар и способ самовыражения. Существуют очки на все случаи жизни: для чтения, вождения, занятий спортом, работы за компьютером. Производители предлагают оправы на любой вкус и кошелек: пластиковые, металлические, роговые, из драгоценных металлов и камней.
Всемирный день очкарика — повод не только поддержать «собратьев по несчастью», но и напомнить всем о важности регулярной проверки зрения и профилактики его нарушений. Берегите свои глаза и не стесняйтесь очков — они могут сделать вас еще привлекательнее.
Всемирный день борьбы с ожирением
4 марта также отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Эта инициатива Всемирной организации здравоохранения призвана привлечь внимание к проблеме избыточного веса и ожирения как факторам риска многих заболеваний, включая диабет, болезни сердца и даже некоторые виды рака.
По данным ВОЗ, с 1975 года число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем втрое. В 2016 году около 13% взрослого населения планеты (11% мужчин и 15% женщин) страдали ожирением. А 39% взрослых имели избыточный вес. Эксперты называют ожирение «эпидемией XXI века» и призывают к срочным мерам по борьбе с ней.
Основные причины ожирения — неправильное питание (избыток жиров и сахара, нехватка клетчатки, нерегулярные приемы пищи) и недостаток физической активности (сидячий образ жизни). Для профилактики и лечения ожирения нужен комплексный подход: коррекция рациона, увеличение нагрузок, а иногда и медикаментозная терапия.
Всемирный день борьбы с ожирением — хороший повод задуматься о своем весе и образе жизни, пройти обследование и, если нужно, начать менять свои пищевые привычки. Помните: худеть нужно правильно и постепенно, под контролем специалистов.
Всемирный день инженерии
Еще один международный праздник, отмечаемый 4 марта — Всемирный день инженерии. Эта дата учреждена ЮНЕСКО и Всемирной федерацией инженерных организаций в 2020 году, чтобы подчеркнуть роль инженерного дела в развитии общества и повышении качества жизни.
Инженеры — создатели всей техносферы, которая нас окружает. Все — от смартфонов и автомобилей до небоскребов и космических ракет — плоды инженерной мысли. Без инженеров невозможен прогресс ни в одной отрасли: промышленности, энергетике, строительстве, транспорте, медицине, IT.
В России, по данным Российского союза инженеров, сейчас трудятся более шести миллионов представителей этой профессии. И спрос на инженерные кадры постоянно растет. Причем востребованы как опытные специалисты, так и молодые таланты, способные находить нестандартные решения.
Всемирный день инженерии — повод сказать спасибо людям этой созидательной профессии, без которых немыслима наша цивилизация. В этот день по всему миру проходят форумы, конференции, выставки, где обсуждаются достижения и перспективы инженерного дела, чествуют лучших инженеров, проводятся конкурсы для студентов и школьников.
День рождения микрофона
4 марта отмечается еще один любопытный праздник — День рождения микрофона. Именно в этот день в 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер получил патент на свой первый микрофон.
Конечно, Берлинер был далеко не первым, кто экспериментировал с передачей звука. За год до него Александр Белл запатентовал свой телефон. Но именно микрофон Берлинера стал прорывом в области звукозаписи и радиовещания.
Сегодня без микрофона невозможно представить ни одно массовое мероприятие, будь то концерт, митинг или лекция в университете. Микрофоны используются в телефонах, диктофонах, системах видеонаблюдения, голосовых помощниках. С их помощью записывают музыкальные альбомы, озвучивают фильмы и компьютерные игры.
Для музыкантов, актеров, лекторов, теле- и радиоведущих микрофон — главный рабочий инструмент. Поэтому день его рождения — своего рода профессиональный праздник для всех, чья деятельность связана со звуком и речью.
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