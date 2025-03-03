Мэрия Екатеринбурга допустила полный запрет электросамокатов

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Екатеринбуржцы могут пройти опрос о новых запретах для электросамокатов до 9 марта
Екатеринбуржцы могут пройти опрос о новых запретах для электросамокатов до 9 марта Фото:

Мэрия Екатеринбурга допустила полный запрет на использование электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Для того чтобы определить судьбу популярного транспорта, запустили специальный опрос. Информация об этом появилась на официальном портале города. 

Жителям предлагают ответить на вопрос: «Требуется ли введение дополнительных ограничений при использовании СИМ в Екатеринбурге». В качестве ответа можно выбрать: введение полного запрета на использование электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других СИМ; ограничение скоростного режима; введение большего количества зон запрета использования СИМ и другие варианты. Также можно проголосовать за полную отмену ограничений.

Форма размещена на «Госуслугах». Она будет действовать до 9 марта. 

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Мэрия Екатеринбурга допустила полный запрет на использование электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Для того чтобы определить судьбу популярного транспорта, запустили специальный опрос. Информация об этом появилась на официальном портале города.  Жителям предлагают ответить на вопрос: «Требуется ли введение дополнительных ограничений при использовании СИМ в Екатеринбурге». В качестве ответа можно выбрать: введение полного запрета на использование электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других СИМ; ограничение скоростного режима; введение большего количества зон запрета использования СИМ и другие варианты. Также можно проголосовать за полную отмену ограничений. Форма размещена на «Госуслугах». Она будет действовать до 9 марта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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