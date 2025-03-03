03 марта 2025

Пермяков зовут паковать тюльпаны за зарплату в 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Паковать цветы необходимо от 25 до 90 суток вахтовым методом
Паковать цветы необходимо от 25 до 90 суток вахтовым методом Фото:

Жителям Пермского края предлагают паковать тюльпаны в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 смен сотрудникам обещают платить более 300 тысяч рублей.

«Вахта в агрокомплексе в Москве. Длительность вахты от 25 до 90 дней. Заселение и оформление в день обращения. За 90 смен можно заработать до 310 тысяч рублей», — указано в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

В описании вакансии уточняется, что сотрудников обеспечат жильем, питанием и проездом за счет работодателя. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермских инженеров зовут работать в Сибирь. Инженеру по бурению на нефтегазовых месторождениях обещают платить до 530 тысяч рублей в месяц на руки.

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Жителям Пермского края предлагают паковать тюльпаны в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 смен сотрудникам обещают платить более 300 тысяч рублей. «Вахта в агрокомплексе в Москве. Длительность вахты от 25 до 90 дней. Заселение и оформление в день обращения. За 90 смен можно заработать до 310 тысяч рублей», — указано в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. В описании вакансии уточняется, что сотрудников обеспечат жильем, питанием и проездом за счет работодателя. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Ранее URA.RU рассказывало, что пермских инженеров зовут работать в Сибирь. Инженеру по бурению на нефтегазовых месторождениях обещают платить до 530 тысяч рублей в месяц на руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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