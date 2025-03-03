Пермяков зовут паковать тюльпаны за зарплату в 300 тысяч

Жителям Пермского края предлагают паковать тюльпаны в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 смен сотрудникам обещают платить более 300 тысяч рублей.
«Вахта в агрокомплексе в Москве. Длительность вахты от 25 до 90 дней. Заселение и оформление в день обращения. За 90 смен можно заработать до 310 тысяч рублей», — указано в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
В описании вакансии уточняется, что сотрудников обеспечат жильем, питанием и проездом за счет работодателя. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермских инженеров зовут работать в Сибирь. Инженеру по бурению на нефтегазовых месторождениях обещают платить до 530 тысяч рублей в месяц на руки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!