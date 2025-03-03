Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) отметили День сияющей звезды, учрежденный в честь рождения второго лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Как URA.RU пояснили в пресс-службе вуза, празднование провели ребята на факультете Евразии и Востока, где открылся клуб дружбы с КНДР.
«Праздник состоялся на факультете, где среди прочих изучается корейский язык. Студенты погрузились в культуру страны», — уточнили URA.RU в ЧелГУ.
Праздник провела руководитель Евгения Ольская. После приветственной речи студентки Олеся Зеленская, Виктория Атянина и Юлия Сапожникова исполнили песню, которую можно перевести как «Свист». Одна из девушек рассказала, как День Солнца отмечают в Северной Корее, а Евгений Радобольский выступил с докладом о биографии великого руководителя Ким Чен Ира.
Затем руководитель снова взяла слово, представив собравшимся председателя комитета руководителей Международной группы солидарности с КНДР Александра Мостова. В видеообращении глава комитета приветствовал членов клуба, выразив надежду, что вскоре он увидит всех в Пхеньяне или хотя бы в посольстве КНДР.
«Ким Чен Ира по праву можно назвать эпохальной личностью. Его курс спас страну из пропасти кризиса и зацементировал революционные преобразования в области армии и сельского хозяйства», — прозвучало в докладе на собрании.
Встреча завершилась памятным групповым фото. Участники клуба заявили, что собрания продолжатся.
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