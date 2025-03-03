В Челябинске песнями отметили день рождения экс-лидера Северной Кореи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Развивать отношения с Северной Кореей студенты ЧелГУ начали с Дня рождения Ким Чен Ира
Развивать отношения с Северной Кореей студенты ЧелГУ начали с Дня рождения Ким Чен Ира Фото:

Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) отметили День сияющей звезды, учрежденный в честь рождения второго лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Как URA.RU пояснили в пресс-службе вуза, празднование провели ребята на факультете Евразии и Востока, где открылся клуб дружбы с КНДР.

«Праздник состоялся на факультете, где среди прочих изучается корейский язык. Студенты погрузились в культуру страны», — уточнили URA.RU в ЧелГУ.

Праздник провела руководитель Евгения Ольская. После приветственной речи студентки Олеся Зеленская, Виктория Атянина и Юлия Сапожникова исполнили песню, которую можно перевести как «Свист». Одна из девушек рассказала, как День Солнца отмечают в Северной Корее, а Евгений Радобольский выступил с докладом о биографии великого руководителя Ким Чен Ира.

Затем руководитель снова взяла слово, представив собравшимся председателя комитета руководителей Международной группы солидарности с КНДР Александра Мостова. В видеообращении глава комитета приветствовал членов клуба, выразив надежду, что вскоре он увидит всех в Пхеньяне или хотя бы в посольстве КНДР.

«Ким Чен Ира по праву можно назвать эпохальной личностью. Его курс спас страну из пропасти кризиса и зацементировал революционные преобразования в области армии и сельского хозяйства», — прозвучало в докладе на собрании.

Встреча завершилась памятным групповым фото. Участники клуба заявили, что собрания продолжатся.

В ЧелГУ заработал клуб для изучения традиций Северной Кореей
В ЧелГУ заработал клуб для изучения традиций Северной Кореей
Фото:
День рождения Кир Чен Ира отметили докладами о его трудовых подвигах
День рождения Кир Чен Ира отметили докладами о его трудовых подвигах
Фото:
Студенты исполняли песни в национальных корейских костюмах
Студенты исполняли песни в национальных корейских костюмах
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) отметили День сияющей звезды, учрежденный в честь рождения второго лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Как URA.RU пояснили в пресс-службе вуза, празднование провели ребята на факультете Евразии и Востока, где открылся клуб дружбы с КНДР. «Праздник состоялся на факультете, где среди прочих изучается корейский язык. Студенты погрузились в культуру страны», — уточнили URA.RU в ЧелГУ. Праздник провела руководитель Евгения Ольская. После приветственной речи студентки Олеся Зеленская, Виктория Атянина и Юлия Сапожникова исполнили песню, которую можно перевести как «Свист». Одна из девушек рассказала, как День Солнца отмечают в Северной Корее, а Евгений Радобольский выступил с докладом о биографии великого руководителя Ким Чен Ира. Затем руководитель снова взяла слово, представив собравшимся председателя комитета руководителей Международной группы солидарности с КНДР Александра Мостова. В видеообращении глава комитета приветствовал членов клуба, выразив надежду, что вскоре он увидит всех в Пхеньяне или хотя бы в посольстве КНДР. «Ким Чен Ира по праву можно назвать эпохальной личностью. Его курс спас страну из пропасти кризиса и зацементировал революционные преобразования в области армии и сельского хозяйства», — прозвучало в докладе на собрании. Встреча завершилась памятным групповым фото. Участники клуба заявили, что собрания продолжатся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...