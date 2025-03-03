В УрФУ подняли стоимость обучения до 40%

Руководство Уральского федерального университета приняло решение увеличить стоимость обучения в новом учебном году. Повышение коснется каждой категории студентов. Соответствующий приказ опубликован на сайте вуза.
Согласно документу, студенты-очники с первого курса будут платить на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Заочное и очно-заочное обучение подорожает на 18%. Иностранцы, не владеющие русским языком, столкнутся с увеличением платы на 40%. Студенты вторых-шестых курсов будут платить больше на 4,5%, учитывая инфляцию.
Однако для каждой категории учеников предусмотрены скидки. Так, иностранные студенты могут рассчитывать на скидку в 20% после завершения подготовительного отделения, а магистранты — на 15%, если их результаты вступительных экзаменов будут выше 70 баллов.
Российским студентам предоставляются скидки в 20% при наличии хороших результатов ЕГЭ и сдачи двух сессий без троек. При таких же условиях магистранты смогут получить скидку в размере 15%.
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